¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¡¢£²ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£àÇú¥â¥ÆáÅÁÀâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ï¥Ð¥¹ÄÌ³Ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡»³¡£¡ÖËÍ¤Ï¥Ð¥¹Ää¤Ë¤¤¤Æ¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬É¬¤ºÄÌ¤ë¤·¡¢»ß¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡Ö¡Ê¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Î¡Ë½÷»Ò¹âÀ¸¤¬ÊâÆ»¤Ë¤¤¤ëËÍ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Ã¤Æ¡Ê°ÜÆ°¡Ë¡£¥Ð¥¹¤¬·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·¹¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥Ð¥¹¤¬½ÐÈ¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¥¦¥½¥¦¥½¡ª¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö²¶¤â¥¦¥½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÆ±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¾Ú¸À¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤Í¡Ê¾Ú¸À¤¬¡ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¡Ø·¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù
¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ú¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡ÊÊ¡»³¤¬¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¥Ð¥¹¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¤¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥¹Â¦¤Ï¸«¤º¤Ë¼¡¤ËÍè¤ëËÍ¤Î¥Ð¥¹¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡Ö¡ØÊ¡»³¤¯¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤ò¸«¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÊý¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£