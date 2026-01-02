杉枝真結、第1子妊娠「出産は5月下旬」Dream Ayaらが祝福
【モデルプレス＝2026/01/02】モデルの杉枝真結（30）が2日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠を発表した。
杉枝は「私ごとで大変恐縮ではございますが、このたび第一子となる新しい命を授かりました」と報告。「現在、妊娠6ヶ月に入ったところで、出産は5月下旬を予定しております」と明かし「今はなにより、お腹の中で小さな身体で頑張ってくれている奇跡と一番に向き合いながら、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」とつづった。
さらに「お仕事に関しましては、現在出演させていただいている各レギュラー番組をはじめ、これからも様々な活動をお届けできるように、変わらず私らしく頑張っていきますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願い申し上げます」と今後の仕事についても言及。「温かく見守って頂けましたら幸いです」と伝えた。この投稿にDream Ayaが「まゆちゃんおめでとー」とコメントするなど、祝福の声が寄せられている。
杉枝は1996年1月2日生まれ。2014年4月にE-girls、Happinessを卒業後、モデルとして活躍。現在はABCテレビ「おはよう朝日です」、読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」に長年出演するなど、幅広く活躍している。プライベートでは2023年11月に一般男性との結婚を発表した。
日頃より応援いただいている皆さまへ
本日は、私から二つご報告があります。
まずは、本日30歳の誕生日を迎えました
なにより私を産み育ててくれた母への感謝と、無事に今日を迎えられた安堵と、数年前から楽しみにしていた30代がいよいよやってきた喜びと。
そして、まだまだ無限大の可能性が広がる未来に対する活動意欲も一入です！
30歳も、皆さまの心に笑顔を届けられるように、自身の心も太陽のように明るくいられるように、何事も楽しみながら頑張ります
続けて、私ごとで大変恐縮ではございますが、このたび第一子となる新しい命を授かりました。
現在、妊娠6ヶ月に入ったところで、出産は5月下旬を予定しております。
今はなにより、お腹の中で小さな身体で頑張ってくれている奇跡と一番に向き合いながら、無事に生まれて来てくれることを願う日々です。
お仕事に関しましては、現在出演させていただいている各レギュラー番組をはじめ、これからも様々な活動をお届けできるように、変わらず私らしく頑張っていきますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、いつも応援いただいている皆さまに、日頃からお世話になっている・ご協力いただいている関係者の皆さまに、心より深く感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
温かく見守って頂けましたら幸いです。
2026年1月2日
杉枝 真結
