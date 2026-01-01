大谷翔平の2026年成績を米データサイトが予想

ドジャースの大谷翔平投手は2026年シーズン、何本のアーチを描くのか。野球専門の米データサイト「ファングラフス」の予測システム「Steamer」が、大谷の2026年の成績を予想している。

予想では“打者”大谷は142試合に出場して打率.275、43本塁打、98打点、22盗塁、OPS.955、118得点、出塁率.380、長打率.576、WAR「5.3」の成績を残すことになっており、得点はメジャー最多、本塁打はメジャー最多タイとなっている。

同じく予想で本塁打「43」となり、大谷と並んでメジャー最多とされるのは、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手だ。2026年の予想は141試合に出場して打率.285、43本塁打、104打点、9盗塁、OPS1.006、110得点、出塁率.417、長打率.588、WAR「6.8」となっている。OPSとWARはメジャー最高値の予想となっている。

また、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は138試合の出場で打率.230、40本塁打、90打点の予想となっており、本塁打数はナ・リーグ2位となっている。

2025年に60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー捕手は138試合の出場で打率.230、38本塁打、90打点の予想となっており、2025年よりも本塁打数は“激減”。それでもア・リーグ2位の本数と予想されている。（Full-Count編集部）