◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日 群馬県庁発着7区間100キロ）

駅伝日本一を争う「ニューイヤー駅伝」は40チームが参加して群馬県庁からスタート。伊勢崎市役所から三菱電機群馬工場までの3区（15.3キロ）を終え、初優勝を狙うGMOインターネットグループが首位をキープした。

2番手と6秒差でたすきを受けたGMOインターネットグループの鈴木塁人が、すぐに後続を引き離して独走状態となった。10キロの通過タイムが27分44秒のハイペース。後半はペースが落ちたものの、2番手のロジスティードに35秒差をつけた。

2区で吉田響が22人抜きを演じたサンベルクスが47秒差の3番手。JR東日本が1分13秒差の4番手に浮上した。田澤廉が走ったトヨタ自動車は8番手、吉田礼志のHondaは11番手、山本歩夢の旭化成は15番手へ後退した。富士通のルーキー篠原倖太朗（駒大出）が42分53秒の区間新記録をマークした。

▼篠原倖太朗 なかなか苦しい展開ではあったんですけど、自分が富士通に少しでも良い流れを持ってこられるように頑張って走りました。