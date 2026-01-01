北日本から西日本では３日かけて、日本海側を中心に大雪となるおそれがあり、交通障害に注意・警戒が必要です。

【画像をみる】1日～4日までの大雪と雨のシミュレーション

日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。本州付近の上空約５５００メートルには氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込み、２日にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

［雪の予想］（多い所）

２日午前６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ６０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ２５センチ

中国地方 ３０センチ

九州北部 １０センチ

３日午前６時までの予想２４時間降雪量

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ５０センチ

四国地方 ２０センチ

九州北部 ４０センチ

４日五千６時までの予想２４時間降雪量

北陸地方 ３０センチ

近畿地方 ２０センチ

北日本では２日にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒し、東日本と西日本では２日から３日にかけて、大雪に注意・警戒してください。東北地方では１日は、大雪に警戒してください。また、着雪やなだれにも注意してください。