【大雪情報】日本海側を中心に広範囲で大雪のおそれ 交通障害に警戒【全国の大雪と雨のシミュレーション】
北日本から西日本では３日かけて、日本海側を中心に大雪となるおそれがあり、交通障害に注意・警戒が必要です。
日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。本州付近の上空約５５００メートルには氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込み、２日にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。
［雪の予想］（多い所）
２日午前６時までの予想２４時間降雪量
北海道地方 ５０センチ
東北地方 ６０センチ
北陸地方 ７０センチ
近畿地方 ２５センチ
中国地方 ３０センチ
九州北部 １０センチ
３日午前６時までの予想２４時間降雪量
北陸地方 ７０センチ
近畿地方 ５０センチ
中国地方 ５０センチ
四国地方 ２０センチ
九州北部 ４０センチ
４日五千６時までの予想２４時間降雪量
北陸地方 ３０センチ
近畿地方 ２０センチ
北日本では２日にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒し、東日本と西日本では２日から３日にかけて、大雪に注意・警戒してください。東北地方では１日は、大雪に警戒してください。また、着雪やなだれにも注意してください。