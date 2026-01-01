第１０２回箱根駅伝（２、３日）で３年ぶりの総合優勝を目指す駒大で、昨季主将を務めた篠原倖太朗（２３）＝富士通＝がスポーツ報知の取材に応じ、出走経験のある２区の難しさや走ってみたかった区間、今季大学駅伝界で注目する選手などについて語った。卒業後は富士通に進んだが、現在も拠点は駒大に置き、大八木弘明総監督（６７）の指導を受ける。身近で見る後輩たちの成長や、母校へのエールなども語った。（取材・構成＝手島 莉子）

もう前回の箱根駅伝から１年。早いなって感じます。この時期の駒大の学生たちは最後の白子合宿も終わり、ピリッとしています。今シーズンの出雲、全日本を見ていましたが、学生スポーツって、１年ごとに力関係が変わるところも魅力の一つだなと思いました。

箱根は３区、１区、２区を経験しましたが、一番覚えているのは前回の２区。２区を走るぞって思ってずっとやってきたので一番予習をして、だいたいコースは頭に入っていました。きつかったですが、もう一回やったら（１時間）５分台が出ると思います。

２６年の駒大は、前回の経験者が９人残っているのは大きいと思います。４年生はこれまで自分のことに集中して、チームを優先することがなかったように感じていましたが、最上級生になって顔つきが大人になった。（佐藤）圭汰は今回エースとして駒大のエースが走るべき区間で区間賞、区間新で走ってほしいですね。

他大学にも注目選手がいます。青学大は箱根に確実に合わせてくるので、そこは目が離せない。国学院大は野中恒亨（ひろみち）くん。シンプルに走力があって強い選手だなあって思います。中大の岡田開成くんは風のうわさで、自分が走る前にやる儀式【注】を隠れてやっているって聞いたことがある。早大の鈴木琉胤（るい）くんは都道府県駅伝で一緒に走りました。出雲（３区５位）を見た時に、やっぱり強いなって思いました。

箱根駅伝の４年間があったことで、しっかりとお正月に向けての調整方法が確立できています。１月１日のニューイヤー駅伝にも生きますし、長い距離に対する不安がないこともすごく大きい。でも、実はまだユニホームには慣れていない。トラックのスクリーンで自分の位置を確認する時、ついつい藤色を探してしまいます（笑）。

◆篠原 倖太朗（しのはら・こうたろう）２００２年９月３日、千葉・山武市生まれ。２３歳。富里高から２１年駒大に進学。学生３大駅伝は２年時から本格的に主力として走り始め、区間賞３回。２年時の箱根は駒大史上初の学生３大駅伝“３冠”に貢献した。２４年９月に５０００メートルで１３分１５秒７０の日本人学生記録（屋外）樹立。今年２月の丸亀ハーフで日本歴代２位、日本学生記録の５９分３０秒をマーク。卒業後は富士通に進んだが拠点は駒大に置き、大八木弘明総監督の指導を受ける。１７５センチ、５７キロ。