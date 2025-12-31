40Âå50Âå¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁ°È±¡×¤Î¤»¤¤¤«¤â¡£À¸¤¨ºÝ¤ò±£¤¹¥«¥Ã¥È¤Î¥³¥Ä¡§2025Ç¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¡ÔÈþÍÆ¡Õµ»ö2°Ì
2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯ÈþÍÆÉôÌç2°Ì¡Û¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢Á°È±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£½÷À¤ÎÈ±¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ø¥¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¦º´Æ£Í§Èþ¡Ê¤µ¤È¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¿Íµ¤¥Ø¥¢¥µ¥í¥óMINX¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦È¬ÌÚ²Ö»Ò¡ÊÈ¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö3wayÁ°È±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2025Ç¯5·î¡£²Á³Ê¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¡¢µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ°È±¡×¤Ï¸«¤¿ÌÜÇ¯Îð¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ª
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§º£Æü¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁ°È±¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤¤¤¨¤¤¡ª¡¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°õ¾Ý¤ÏÁ°È±¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Á°È±¡¢Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢40Âå¡¢50Âå¤Î½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢Á°È±¤Î°õ¾Ý¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜÇ¯Îð¤â»×¤¤¤Ã¤¤êÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°È±¤ÏÄ¶½ÅÍ×¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤É¤ó¤ÊÁ°È±¤À¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§À¸¤¨ºÝ¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇòÈ±¤äÇöÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤¨ºÝ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§Âç¿Í¤Î½÷À¤³¤½¡¢Á°È±¥Ê¥·¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°È±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°È±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼·Æñ±£¤ì¤Þ¤¹¡ª
Âç¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö3wayÁ°È±¡×
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤ª¤ª¤ª¡ª¡¡¤É¤ó¤ÊÁ°È±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤ª¤í¤»¤ÆÎ®¤»¤ë2wayÁ°È±¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤Þ¤º¡¢Á°È±¤òÎ®¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£È±¤ÏÃ»¤¤¤Û¤¦¤«¤éÄ¹¤¤Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î®¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÓÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§Á°È±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢Î®¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·Á°È±¤Ê¤·¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤Þ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¡¼¥é¡¼¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç·Ú¤¯´¬¤±¤Ð¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤ª¤ª¤ª¡ª¡¡2way¤É¤³¤í¤«¡¢3way¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤É¤ì¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤í¤·Á°È±¤ÇÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤â
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤³¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÁ°È±¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Á°È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§Á°È±¤ò¤ª¤í¤¹¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤Å¤¯¤ê¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§»×¤¤¤Ã¤¤ê¸ü¤á¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥°¡Ê¤ª¤í¤·¤ÆÀÚ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤À¤È¡¢¾¯¤·¸Å¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Çö¤¯Æ©¤±´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤Ê¤¬¤éÀÚ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§º£¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¡ª¡ª
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§²Æ¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÁ°È±¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¼¤Ò¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£