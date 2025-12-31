¿¶¤êÆ¨¤²¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤¢¤ë¡©¡¡Îò»Ë¤È¥×¥íÌîµåOB¤¬¸«¤ë¸½ÌòÁª¼ê¤Î¡È°Õ¼±ÊÑ²½¡É
¡Ö¿¶¤êÆ¨¤²¡×¤ÎÎò»Ë¤ËÇ÷¤ë
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢Ìîµå³¦¤Î¾ï¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ÖP¡Çs UPDATE¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤ÎÇÛ¿®¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿¶¤êÆ¨¤²¤ÎÀµÂÎ¡×¡£ÃæÆüOB¤Î¹ÓÌÚ²íÇî»á¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¾²¬¹ä»á¡¢¸µNPB¿³È½°÷¤Îºä°æÎËÂÀÏº»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡Ö¿¶¤êÆ¨¤²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÆ¨¤²¤È¤Ï¡ÖÁö¼Ô¤¬°ìÎÝ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï2¥¢¥¦¥È¤Î¤È¤¤ËÊá¼ê¤¬Âè3¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Åêµå¤òÊá¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÁö¼Ô¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÆ¨¤²¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹ÓÌÚ»á¤ÈÀ¾²¬»á¡£¹ÓÌÚ»á¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤ÏÁö¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¾Ú¸À¡£À¾²¬»á¤âÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±°Õ¤·¡Ö¥×¥ì¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡×»ØÆ³¤¬°ì°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡ºä°æ»á¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¶¤êÆ¨¤²¤ÎÎò»Ë¤ÏÌîµå¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢19À¤µª¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£1800Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÌîµå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ë¤â¡Ö»°¿¶¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Áö¼Ô¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¶¤êÆ¨¤²¤Ë¶á¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤ÀÅö»þ¤ÏÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥ë¡¼¥ë¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¡£ÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1845Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Ë¸½ÂåÌîµå¤Î¸¶·¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥«¡¼¥Ü¥Ã¥«¡¼¡¦¥ë¡¼¥ë¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»°¿¶¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÊá¼ê¤¬Êá¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬ÌÀÊ¸²½¡£»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¥ë¡¼¥ë¤ÏºÙ¤«¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¸½ºß¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï1000¸Ä°Ê¾å¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿¶¤êÆ¨¤²¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
