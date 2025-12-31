FA²ÃÆþ¤âÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Èµï¾ì½ê¡É¡¡¶ìÇº¤Î34ºÐ¡ÄÆüËÜ¥Ï¥à¡¢1Ç¯¸å¤ÎÊä¶¯É¾²Á
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÊ¡Ã«¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Éú¸«¡¢»³ºê¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³FAÊä¶¯À®¸ù
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2025Ç¯¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢2016Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇFAÊä¶¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç¤Ï3¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ê¡Ã«¹À»ÊÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯¥ª¥Õ¤ÎÉú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤Î»³ºêÊ¡ÌéÅê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÂ³¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇFAÀï»Î¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊ¡Ã«¤Ïµß±ç¤È¤·¤Æ14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤âËÉ¸æÎ¨3.77¡£6·î6Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑµå³¦¤Ç¡È²ÐµåÃË¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡£Åý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿2024Ç¯¤Ï21»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢10¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.66¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÂæÏÑ¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï7»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.62¡£¤¹¤Ç¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµÈÅÄ¸¸ãÊá¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯¤Ï10»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.192¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï79»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.303¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¡¢OPS.751¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë2023Ç¯¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¿åÃ«½Ö³°Ìî¼êÆ±ÍÍ¤ÎÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï³«Ëë1·³¤òÄÏ¤ß¡¢4·î¤Ë17»î¹ç¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄãÌÂ¡£7·î16Æü¤òºÇ¸å¤Ë1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢47»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.217¡¢4ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë