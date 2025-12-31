¥×¡¼¥Á¥ó¤ËŽ¢·³»öÎÏ¥¼¥íŽ£¤ÇÄ©¤ß¡¢´°¾¡¡Ä³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿Ž¢¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¤¬Ë½¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤ÎµÞ½êŽ£
¢£¡Ö¸áÁ°3»þ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥È¤¬¸á¸å3»þ¤Ë¡×
7·î28Æü¡¢ÁáÄ«¡£¥í¥·¥¢ºÇÂç¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¦¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢±Æ¶Á¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¥í¥·¥¢Á´ÅÚ¤Î¶õ¹Á¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¼Ò°÷¤¬¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëIT¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ää»ß¡£¸ÜµÒ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Ìó¡¦È¯·ô¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤äÅë¾è¼êÂ³¤¤Î¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¶õ¹Á±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢ÄÌ¿®¡¦¥á¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¸åÊý¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¡¦IT´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æµ¡ºàÀ°È÷¤ä¾èÌ³°÷¤ÎÇÛÃÖ¡¢Ç³ÎÁÊäµë´ÉÍý¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿260±ýÉüÊØ¤Î¤¦¤Á56ÊØ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ§¤¤Ìá¤·µ¡Ç½¤âÄä»ß¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤¹¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¾õ¶·¤ò¡ÖÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¥í¥·¥¢¸¡»¡¤Ï·º»öÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢ÈÇSNS¡ÖVK¡×¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤ÎÈ´¿è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤ë½÷À¤Ï¡Ö¸áÁ°3»þ30Ê¬¤«¤é¥Ü¥ë¥´¥°¥é¡¼¥É¶õ¹Á¤Ë¤¤¤Þ¤¹!!!!! ¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï3²ó¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿!!!!!! ËÜÍè5»þÈ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï14»þ50Ê¬¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë!!!!!¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£ÊÌ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¢¥×¥ê¤â»È¤¨¤Ê¤¤¡£Ê§¤¤Ìá¤·¤äÊÑ¹¹¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡£
¢£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖºÆÍ½Ìó¤ò¡×
¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤Ï¾èµÒ¤Ë10Æü°ÊÆâ¤ËÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ë¤«ºÆÍ½Ìó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦°ÆÆâ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¼êÂ³¤¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Î½ÐÈ¯°ÆÆâÈÄ¤«´ÛÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç³ÎÇ§¤ò¡¢¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£SNS¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ç108ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä´ººÊóÆ»¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¥·¥§¥ì¥á¡¼¥Á¥¨¥ô¥©¹ñºÝ¶õ¹Á¤À¤±¤Ç80ÊØ°Ê¾å¤¬ÃÙ±ä¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ñ»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¡¼¥¦¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢·ç¹ÒÊØ¿ô¤ÏÄÌ¾ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Â»¼º³Û¤ÏºÇÂç5²¯¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ê¡¢³ô²Á¤Ï3.9¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ï¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡Ö¹ñ±Ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤ÊºÒ³²¡×¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÁáÄ«¤Ë¶Á¤¤¤¿¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤»¤è¡×¤ÎÂç¹æÎá
¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï7·î28Æü¡¢¸áÁ°5»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Òµ»½ÑÉôÌç¤Ë·Ò¤¬¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¡¢°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ÒÆâ³ÆÉôÌç¤«¤éÂçÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë»¦Åþ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
Û©¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£Û©¤¯¡¢²¿ÅÙºÆµ¯Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬Éüµì¤·¤Ê¤¤--¡£µ»½Ñ¥Á¡¼¥à¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢°Û¾ï¸¡ÃÎ¤«¤é2»þ´Ö¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢»öÂÖ¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤â¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬½¾¶È°÷¤ÎPC¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾Ãµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´íµ¡¤ò´¶¤¸¤¿¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¾åÁØÉô¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤»¤è¡×¤È¤Î¹æÎá¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ËÜ¼Ò¥Ó¥ëÁ´¥Õ¥í¥¢¤ÎÅÅ¸»¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£»ö¼Â¾å¡¢Æ±¼Ò¤ÎËÜ¼Òµ¡Ç½¤¹¤Ù¤Æ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅþÄì¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐ±þºö¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¹¶·â¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ò°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò¾¸°®¡£ÊªÍýÅª¤ËÅÅ¸»¤òÍî¤È¤¹°Ê³°¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÊø²õ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¼êÃÊ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Excel¤ÈÂç¤¤Ê»æ¤Ç¶õ¹Á¶ÈÌ³¤ò²ó¤¹
¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡×¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å³Ý¤±¤¿ºîÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ï¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÊÌ¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¥º¡×¤È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¶¦Æ±ºîÀï¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥í¥¦¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¡¢¼Â¤Ë1Ç¯´Ö¤ÎÀøÉú¡¦½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¤Î¹¶·â¤Ç¤¢¤ê¡¢·×7000Âæ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÇË²õ¡Ê¾Ãµî¡Ë¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·Â¦¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¥º¡×¤ÏÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤Î´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ò¾¸°®¤¹¤ë´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò¡¢ºîÀï·è¹ÔÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·ÏÄ´ººÊóÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ù¥ë¡×¤¬¥í¥·¥¢¸ì¤ÇÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤Î¸¢¸Â¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¾ÃµîÁàºî¤ò»öÁ°¤ËÍ½ÌóÀßÄê¡£¤¤¤ï¤Ð¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¼Ò°÷¤Îµ¤¤Å¤«¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹»þ¸ÂÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¤¿·Á¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖActive Directory¡ÊAD¡Ë¥É¥á¥¤¥ó¡×¤òÇË²õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶ÈÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬PC¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤òºï½ü¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃ¼Ëö¤¬Ç§¾Ú¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤À¤ÎÈ¢¤È²½¤·¤¿¡£¡Ö¥É¥á¥¤¥ó¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È½¾¶È°÷¤Ï¸ì¤ë¡£
Èï³²³ÈÂç¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ITÉôÌç¤ÏÄÌ¿®²óÀþ¤ò¼×ÃÇ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹Á´´Û¤ÎÅÅ¸»¤òÍî¤È¤¹¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ä¥·¥§¥ì¥á¥Á¥§¥Ü¶õ¹Á¤È¤ÎÀÜÂ³¤òËÜ¼ÒÂ¦¤¬ÀÚÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¹Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²¡¤·´ó¤»¤ëÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ê¤·¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦Ç÷¤é¤ì¤¿¡£¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤é¤ÏÅöÌÌÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤«¤½¸¤á¤ÆExcel¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Èô¹Ô¥ë¡¼¥È¤ÏÂç¤¤Ê»æ¤ò¹¤²¤Æ¼ê½ñ¤¤ÇÁÈ¤ßÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÆ°Êª±à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µì¼°¥·¥¹¥Æ¥à
¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤ÎIT´ðÈ×¤Ï¤ªÁÆËö¤È¤·¤«¸À¤¤ÍÍ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¤ÏÍÆ°×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥í¥·¥¢À½¡¢¼«¼Ò³«È¯¡¢Ä¹Ç¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°¹ñÀ½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤¿¡¢¤´¤Ã¤¿¼Ñ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ITÀìÌç²È¤ÏÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥á¥Ç¥å¡¼¥¶¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÆ°Êª±à¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»¨Â¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£º®ÆÙ¤È¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀÈ¼åÀ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤Èº¬µ¤¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÆñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÅÎÀñ¤µ¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¡¼¥¦¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î´Å¤µ¡×¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¿¯Æþ¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¯À®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥í¥Õ¥¹¥¡¼CEO¤¬2002Ç¯°Ê¹ß¡¢¼Â¤Ë23Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò°ìÅÙ¤âÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¹¶·â¤òÄÌ¤¸ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÏWindows XP¡Ê2014Ç¯¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»¡Ë¤ä2003¡ÊÆ±2015Ç¯½ªÎ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎOS¤â¸½Ìò¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³°ÃíÀè¤ÎIT´ë¶È¡Ö¥Ð¥Ã¥«¡¦¥½¥Õ¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ïº£Ç¯1·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤¬Æ±¼Ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ØÏ¢¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤âÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ÂÐ±þ¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖÈ´¤±·ê¤À¤é¤±¡×¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢5·î¤Ë¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤«¤é°×¡¹¤ÈºÆ¿¯Æþ¤·¤¿¡£²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆâÉô¤Ë¹¶·â¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¾ì¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¡×¤¬±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¢¤Î´é
¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤ÎÎ¢¤Î´é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¸ø¼°¤Ë¤Ï¡Ö½ã¿è¤ÊÌ±´Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤Ç¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ë¤è¤êÎ®½Ð¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ï¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¡£
¥á¥Ç¥å¡¼¥¶¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î®½Ð¤·¤¿3¥®¥¬¥Ð¥¤¥ÈÄ¶¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈó¾¦ÍÑ¥Õ¥é¥¤¥È¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñËÉ¾Ê¤Î´´Éô¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¡¢·³»öÍ¢Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¼°Ê¸½ñ¤À¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥Ù¥ë¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢¡Ö·³»ö¶õÍ¢¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê·×²è¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Æ±¾Ê¤Îµ¡´ï¤ò¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤ÎÆâÉô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤ÎÆâÉô´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Ï½ã¿è¤ÊÌ±´Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÀïÁè¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£½ã¿è¤Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤éÀïÁè¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇòÆü¤Î²¼¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤òÍÆ°×¤Ëµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤Ï¶ËÅÙ¤Î½Ä³ä¤ê¹½Â¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¤á¤°¤ëÀÕÇ¤¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·Åý³ç¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÅµ·¿Åª¤ÊÆìÄ¥¤êÁè¤¤¤À¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ï¹óÉ¾¤¹¤ë¡£¼ÒÆâ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°ÂÁ´À¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñ±ÄÄÌ¿®Âç¼ê¤Î·ÏÎó´ë¶È¤¬Àß·×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤ï¤º¤«3%Á°¸å¤·¤«´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖµðÂç¤ÊÅ¡Âð¤Î¸¼´Ø¤À¤±·ÙÊó´ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ï¤¢¤¤ì¤ë¡£
¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÊÝ°ÂÄ£¡ÊFSB¡Ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹¶·â¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÏ³¤ì¤Ê¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥å¡¼¥¶¤Ï¡¢¡ÖFSB¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÉôÌç¤ò´Þ¤á¡¢Á´°÷¤¬¿¦ÀÕ¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈãÈ½Åª¸«²ò¤ò¼è¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀïÁè¤ÇÈô¤ÖÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò
¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤Îµç¾õ¤Ïº£²ó¤ÎÈá·à¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥Ã¥¥ó¥°°ÊÁ°¤«¤é¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÊÆÀ¯ÉÜ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·î¤Ë¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¥·¥§¥ì¥á¥Á¥§¥Ü¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç350ÊØ°Ê¾å¤¬ÃÙ±ä¤·¡¢7·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÉÔÂ¤Ç68ÊØ¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿A320¤ÎÉûÁà½Ä»Î¤Ï¡Ö²Æ¤Î¼ûÍ×Áý¤Ï²¿¤âº£Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤Ï¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È´ë¶ÈÂÎ¼Á¤Î¼åÂÎ²½¤òÃ²¤¯¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ø¤Î¹ñºÝÀ©ºÛ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤È¥¨¥¢¥Ð¥¹¤¬¥í¥·¥¢¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ë¿É¤¦¤¸¤Æ»Ä¤Ã¤¿Â¾¤Îµ¡ÂÎ¤«¤éÉôÉÊ¤ò¼è¤ë¡Ö¶¦¿©¤¤¡×¤Ç²¿¤È¤«°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ»ºµ¡1036µ¡¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤¬¡¢Ç¼Æþ±ä´ü¤¬Â³¤¯¡£
¿Íºà¤Î³¤³°Î®½Ð¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎºÇ¹â·îµë¤ÏÌó35Ëü¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó3800¥É¥ë¡Ë¤Ç¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ½ô¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬Äó¼¨¤¹¤ë³Û¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤À¡£¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈUAE¤Î¥Õ¥é¥¤¡¦¥É¥Ð¥¤¤ä¥¨¥¢¡¦¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬Ä§Ê¼¤À¡£¥æ¡¼¥í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¿¯¹¶¤¬È¯À¸¤·¤¿2022Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È»±²¼3¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Î50¡Á80¡ó¤¬¾¤½¸ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î¥Ä¥±¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹Ò¶õ¶È³¦¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£·³»öÎÏ¤òÆ°°÷¤»¤º¤Ë¥í¥·¥¢¤ò¸£À©
º£²ó¤Î¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥í¥¦¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È½¸ÃÄ¡ÊÀ¯¼£ÅªÆ°µ¡¤ò»ý¤Ä¥Ï¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¤À¡£
±Ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È»æ¤Ï¡¢Æ±½¸ÃÄ¤Ï¿Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È½¸ÃÄ¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²±Â¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¡¼¥¦¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤ë¡£
¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥í¥¦¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¤À¡£¸ø¼°¥Æ¥ì¥°¥é¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
±Ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³èÆ°³«»Ï¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤º£Ç¯1·î¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÉÔÆ°»ºÅÐµÊíRosreestr¤Ë¿¯Æþ¤·Ìó20²¯·ï¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Æ±·î¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÄÌ¿®Âç¼ê¥í¥¹¥Æ¥ì¥³¥à¤âÉ¸Åª¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥â¥¹¥¯¥ï»ÔIT¶É¤ä¡¢¥í¥·¥¢ºÇÂç¤ÎÌ±´Ö¶ä¹Ô¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ø¤Î¹¶·â¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Í¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÀï¾ì¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤ÎÎ¾Êý¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀïÁè¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£Î¾¹ñ³°¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼ÀïÁè¤Ë²ÃÀª¤¹¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥í¥¦¤Ï¡¢·³»öÎÏ¤òÍÑ¤¤¤º¤Ë¥í¥·¥¢¤ò¸£À©¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀªÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÀïÁè¡×¤ÎÂå½þ¤ò»ÙÊ§¤¦¥í¥·¥¢¿Í
¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÆü¾ï¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹È¿·â¤Î°ìÃ¼¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ïº£²Æ¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â¶õ¹Á¤ò·«¤êÊÖ¤·É¸Åª¤Ë¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¶õ¹Á¤ÎÊÄº¿¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ôÉ´ÊØ¤¬ÃÙ±ä¡¦·ç¹Ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢Å´Æ»ÌÖ¤â¼ç¤Ê±Ø¤¬ÁÀ¤ï¤ì¡¢Îó¼Ö50ËÜ°Ê¾å¤¬ÃÙ±ä¡£¹õ³¤±è´ß¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥½¥Á¤Ç¤â¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥·¥ê¥ã¥¨¥Õ»á¤ÏÆ±»æ¤Ë¡Ö·×²èÅª¤ÊÏ¢Â³¹¶·â¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥í¥·¥¢¿Í¤¬µÙ²Ë¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¤á¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤¬·«¤êÊÖ¤·Ë¸³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤³¤ØÎØ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¥í¥·¥¢¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¹¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¤É¤ó¤ÊÂç´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÆÃÃÊÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£¸å¡¢¥í¥·¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê°Ê³°¤«¤é¤âÀ¤³¦Åª¤Ë³èÈ¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Ç¸µÀ¯ÉÜ¸ÜÌä¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥Þ¥ë¥³¥Õ»á¤Ï¡¢¥¢¥¨¥í¥Õ¥í¡¼¥È·Ð±Ä¿Ø¤Î´Å¤µ¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£¡ÖÀ¾Â¦¤È¤ÎÊ¶Áè¤¬¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¹â¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Æ¥í¹ñ²È¤ÎÄµÊóµ¡´Ø¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë½àÈ÷¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¥º¤Ï¡¢Åð¤ß½Ð¤·¤¿Á´¥Ç¡¼¥¿¤òº£¸å¿ô¥«·î¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬»Ï¤á¤¿¿¯¹¶¤ÎÂå½þ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñÌ±¤ÎÆü¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
