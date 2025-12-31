¡Ú¸Í²ìºê ÃÒ¿®¡ÛAKB48»Ë¾å¡ÔºÇ°¤Î»ö·ï¡Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¿åÃå»Ñ¤¢¤ê¡×¤Î¡Ö¿À¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿ÍýÍ³
2005Ç¯¡¢½©¸µ¹¯»á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿AKB48¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê°®¼ê²ñ¡¢ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ê¤É²è´üÅª¤Ê¼êË¡¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤éºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿ÃË¤¬¤¤¤¿¡£¸µAKB48·à¾ì»ÙÇÛ¿Í¡¦¸Í²ìºêÃÒ¿®»á¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤¹¡¢·ãÆ°¤ÈÊ³Æ®¤ÎµÏ¿¡£¡¡
Ï¢ºÜÂè8²óÁ°ÊÔ
°®¼ê²ñ¤Çµ¯¤¤¿¡ÖºÇ°¤Î»ö·ï¡×
2013Ç¯11·î¤ËÊ¸½ÕË¤¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ËÍ¤¬AKB48¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ë¸½¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âAKB48¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¤À¤Ã¤¿¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¡¢2014Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à8¡×¤È¤¤¤¦¿·¥Á¡¼¥à¤¬È¯Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ°ìÀÆ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÃÏ¸µ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö»þ¤Î¿¨¤ì¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Îº¢¤«¤éËÍ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤â°ìÀÚ¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µðÂç¤Ê»ñËÜ¤òÄÉ¤¤É÷¤ËAKB48¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¤É¤³¤«±ó¤¤¾ì½ê¤«¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ×ÀÐ¤Ë¸«¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¶¼¤«¤¹ºÇ°¤Î»ö·ï¤¬´ä¼ê¸©¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö°®¼ê²ñ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤È²ñ¾ìÀ°Íý¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤ÇËÍ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î25Æü¤ÎÍ¼Êý¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÏÁêÅö¤Ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë»ÙÇÛ¿Í¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤ÏÅìµþ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤À»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶ÛÇ÷´¶¤Ëµ¤¤Å¤±¤ÐÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·¦ÅÄ¤µ¤ó¤È¹çÎ®¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ¹²¬¹Ô¤¤ÎÅìËÌ¿·´´Àþ¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢´ä¼ê¸©ÂìÂô»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ç¤ÏAKB48¤ÎÁ´¹ñ°®¼ê²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ÜÆ°Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄÉ²Ã¤Î¾õ¶·Êó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àî±ÉÍûÆà¤ÈÆþ»³°ÉÆà¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿²ñ¾ìÀ°Íý¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¹²¬»Ô¤ÎµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï20»þ¤ò²á¤®¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ°ì°Â¿´¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢Àî±É¤ÈÆþ»³¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤äËÍ¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
À¤´Ö¤«¤é¤Î¥¥Ä¤¤É÷Åö¤¿¤ê
ÈÈ¿Í¤¬¿¶¤ê²¼¤í¤¹¿ÏÊª¤«¤éÉ¬»à¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Æó¿Í¤È¤â¼ê¤äÆ¬¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÉé¤¤¡¢²ñÏÃ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±¿±ÄÂ¦¤ÎÌýÃÇ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò¶²¤í¤·¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«--¡£
¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÎÃ»¤¤°ì¸À¤¹¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤ÏË¥¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÍâÆü¤Ë¤ÏÂà±¡¤·¡¢1¥ö·î¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸ý¤Ë¤³¤½½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿´¤ËÉé¤Ã¤¿¿¼¤¤½ý¤¬Ìþ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤³¤Î°ì·ï¤Ï¡¢¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦AKB48¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
³èÆ°Åö½é¤³¤½½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤òË¬¤ì¤ì¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇÜÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸ø±é¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢°®¼ê·ôÉÕ¤¤ÎCD¤µ¤¨Çã¤¨¤Ð»²²Ã¤Ç¤¤ë°®¼ê²ñ¤Ï¡¢AKB48¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼é¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢»ö·ï¸å¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï°®¼ê²ñ¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤ò²¿ÅÙ¤âÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¡È¾ï¼±³°¤Î°®¼ê²ñ¡É¤¬»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÏÀÄ´¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢²ñ¾ì¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë·ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£Åö»þ¤Î°®¼ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢´í¸±Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á°®¼êÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾åÃå¤ÎÆâÂ¦¤Ë¶§´ï¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÈ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂÐºö¤Ï°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°®¼ê²ñ¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¤³¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Îº¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÈÈ¿Í¤ÎÃË¤ÏAKB48¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤Î½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞAKB48¤Î°®¼ê²ñ¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÍ¤¿¤Á±¿±ÄÂ¦¤Ï·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿¾å¤Ç°®¼ê²ñ¤Î·ÑÂ³¤ò·è¤á¤¿¡£ÂÎÀ©¤¬À°¤¦¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤¯¤«¤Î°®¼ê²ñ¤ÏÃæ»ß¤ä±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î5Æü¤Ë¤ÏºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê¹ß¡¢·ÙÈ÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂçÉý¤ËÁý°÷¤µ¤ì¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤È¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èá·à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¡ÖÅÁÀâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¤¿¤À¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤¬AKB48¤À¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°®¼ê²ñ¤Î¿¶ÂØ¤È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ó¤Í¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖAKB48¥°¥ë¡¼¥×²Æº×¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ò8·î8Æü¡Á10Æü¤Î3Æü´Ö¤ËÅÏ¤êÂß¤·ÀÚ¤Ã¤¿µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤ªº×¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¿À¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¤è¤ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ï¼«Í³¤ÈÇ®µ¤¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
1Ëü¿Í¼ýÍÆ¤ÎA¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢5000¿Í¼ýÍÆ¤ÎB¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢1000¿Í¼ýÍÆ¤ÎC¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÊÕËãÍ§¤äÇðÌÚÍ³µª¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹·Ï¤Î´ë²è¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö²Î¤Ø¤¿½÷²¦·èÄêÀï¡×¤ä¡ÖAKB48¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£·Ï¤Î´ë²è¤â¼Â»Ü¡£±ïÆü¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏµðÂç¤ÊËßÍÙ¤ê¤Î¤ä¤°¤é¤¬Î©¤Á¡¢¼ÍÅª¤ä¥è¡¼¥è¡¼Äà¤ê¡¢¤«¤É¹¤È¤¤¤Ã¤¿²°Âæ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸½¤ì¡¢ÊªÈÎ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢AKB48»Ë¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ÷Î¥¤¬ºÇ¤â¶á¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¿¶ÂØ¤Î°®¼ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º°®¼ê¥ì¡¼¥ó¡×¤òÀß¤±¡¢1¥ì¡¼¥ó¤À¤±½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤³¤Ã¤½¤êÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£½©¸µÀèÀ¸¤È°®¼ê¤ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯Ä¥¤Ã¤¿É½¾ð¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Èá·à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Êå«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¤³¤Î²Æº×¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼¹Ç°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢AKB48¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿°®¼ê²ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¾Íî¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿--¡£
後編記事『AKB48を〈追い出されて〉7年半……元AKB48劇場支配人が「20周年武道館コンサート」を見て去来した「率直な感情」』へ続く。
【続きを読む】AKB48を〈追い出されて〉7年半……元AKB48劇場支配人が「20周年武道館コンサート」を見て去来した「率直な感情」
