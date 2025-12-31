¡Úºå¿À¡ÛÈ«À¤¼þ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¡Ø²ù¤·¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦È«À¤¼þÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç·×£±£µ»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íèµ¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ£Àîºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ò¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡Á°È¾Àï¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºòµ¨¤Ïµð¿Í¤Ç£±ÅÐÈÄ¤Î¤ß¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£ºå¿À¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë³°¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤â¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²·³¤Ç¼ã¼ê¤«¤é¡ÖÉé¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡Êµì£²·³»ÜÀß¤Î¡ËÌÄÈøÉÍ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÊý¤¬ÀßÈ÷¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¡£»Ùµë¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤äË¹»Ò¤Î¿ô¡Ä¡£µð¿Í¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¥«¡Ê¶áËÜ¡Ë¡¢ÌÚÏ²¡¢Ä¹ºä¡¢ÍªÊå¡ÊÂç»³¡Ë¡¢¥Ç¥å¡¼¥×¡Ê¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤ÈÆ±³ØÇ¯¤¬£µ¿Í¤â¤¤¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¶âÂ¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Êº£µ¨¤ÇÂàÃÄ¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¸µ¡¹¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï´îÅÜ°¥³Ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤»¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤¶¡¢½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£±£¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î¾å½Ü¤Ë±¦¼êÃæ»Ø¤ò¤±¤¬¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¡Ö¤µ¤¢¹Ô¤³¤¦¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£º£µ¨¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥ä¥¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É³èÌö¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤±¤É¡¢£±ÅÐÈÄ¤À¤±¡£¤Þ¤À¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡¢¤¢¤¤¤Ä¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤·¤¿¤¤¡£