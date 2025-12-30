新しい年の始まりに、家族そろって囲みたいのが、ほっと心がほどけるお雑煮の食卓。だしの香りと素朴な具材が重なり合う一杯は、自然と気持ちまで穏やかにしてくれます。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、毎年つくりたくなる“家庭の味”を大切にした「お雑煮」レシピを教えてもらいました。新年の食卓に、ぜひ取り入れてみてください。

新年の食卓に並べてほしい、だし香る「関東風お雑煮」

今回は、新年の食卓に欠かせない「お雑煮」を紹介します。SHINOのおばあちゃんから受け継いだレシピで、家庭の味そのままのお雑煮。

【写真】材料はこちら！

関東風のすまし仕立てで、鶏肉・ダイコン・コマツナ・なると・ユズ皮を合わせた、だしの香りが引き立つやさしい味わいが特徴です。

焼いたおもちに彩りのよい具材を添え、ほっと心が落ち着く一杯に。だし香るやさしいお雑煮で、一年の始まりを穏やかに迎えてみてくださいね。

●鶏肉とコマツナのお雑煮

【材料（2〜3人分）】

角餅 2個

鶏モモ肉 250g

コマツナ 1／2束

ダイコン 2〜3cm（60g）

サトイモ 2個

干しシイタケ 2枚

ユズの皮 少量

三つ葉 1〜2本

なると 3〜4枚

塩 適宜

だし汁 600mL（シイタケの戻し汁、だしパックなどで煮出しただしを合わせて600mL）※だしは花がつおと昆布の合わせだしにすると、より香りよく仕上がります

A［しょうゆ大さじ1／2 酒大さじ1 塩適量］



【つくり方】

（1） 具材の下ごしらえをする。

・干しシイタケは水で戻し、4時間ほど置いておく。軸を落として薄切りにし、戻し汁はだしとして使用する。

・ダイコンは5mm厚のいちょう切りにして別鍋で下ゆでする。竹串がすっと通る程度にやわらかくなったら湯をきる。

・サトイモは皮をむき、ひと口大に切り、下ゆでしてぬめりを取る。

・コマツナは塩少々を入れた湯で下ゆでし、3〜4cm幅に切る。

・ユズは皮をそいで千切りにし、三つ葉は茎を落として半分の長さに切る。

・なるとは薄切りにする。

・鶏モモ肉は小さめに切り、塩で下味をつける。

（2） 鍋にだし汁、Aを入れて煮立たせる。

（3） 鶏肉を入れ、火がとおるまで煮る。

（4） サトイモ・シイタケ・ダイコンを入れ、軽く温まる程度に煮る（煮込みすぎない）。

（5） 餅はトースターでこんがり焼く。餅とコマツナをつゆにさっとくぐらせて椀に盛り、具材とつゆを注ぐ。なると・ユズ・三つ葉を添える。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう