¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×Æ£»ÞMYFC´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËêÌîÃÒ¾Ï¤¬ÈÖÁÈMCÂ´¶È
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀîùõ½¡Â§¤µ¤ó¤È¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¡¢£·¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ö¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º2026¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£½ã°ì¤µ¤ó¡¢º£·î¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢J£²¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡¦Æ£»ÞMYFC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËêÌî¤µ¤ó¤ò½Ë¤¤¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ËêÌî¤Î±é½Ð¥×¥é¥ó¤ò¹Í°Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹çÃæ¤Î±é½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¢þ¢þ¤ËÅö¤Æ¤¿¤é111Ëü±ß¡×¤Ï¡¢¡Ö¿·¾±¥Ü¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢¤½¤³¤ËÂÇµå¤òÅö¤Æ¤¿Áª¼ê¤Ë¤ÏÅ¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¹¤ë´ë²è¤Ç13¼Ò¤â¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬½¸¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¡£ËêÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¿·¾±¥Ü¡¼¥É¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Î»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡ª¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð¤Æ¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î´ë¶È¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡£¤É¤¦¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£ËêÌî¤µ¤ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Äó°Æ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤·¤¿³ÁÃ«¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦¥¡¼¥Ñ¡¼È´¤¤¤Æ¡¢¤Û¤·¤¤¤ä¤Ä¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¡Öº£¡¢º£¡ª¤¢¡ÁÀË¤·¤¤¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Í¤§¤À¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËêÌî¤µ¤ó¤ÎÊÖ¤·¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¤µ¤é¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÇÄÌ»»400¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¸Î¡¦¶âÅÄÀµ°ì¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ»þÂå¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥«¥Í¤ä¤ó¥À¥ó¥¹¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¤Ã¤ÆÀú¤ë¤³¤È¤Ç»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤Î¤è¤¦¤Ê±þ±ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾ÈÌÀÍî¤È¤·¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤È¤«¤Ç¤Í¡×¤È³ÁÃ«¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤Ë¡£ËêÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ë¸¤¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ººî¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È±é½Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ë¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀîùõ½¡Â§¤µ¤ó¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯¥¹¥Ý¥¿¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â£¤é¤ì¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿ËêÌî¤µ¤ó¤Ï´¶³´¿¼¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£´ÆÆÄ¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëËêÌî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËèÆü·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Íèµ¨¤ÎÊÔÀ®¤È¤«¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÊüÁ÷½é²ó¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤ÒÀÅ²¬¤ÎÆ£»Þ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ËêÌî¤µ¤ó¡£³ÁÃ«¤µ¤ó¤«¤é²ÖÂ«¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢ËêÌî¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òËè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀîùõ½¡Â§¤µ¤ó¤È¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¡¢£·¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ö¥¥ó¥°¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º2026¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£½ã°ì¤µ¤ó¡¢º£·î¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¢þ¢þ¤ËÅö¤Æ¤¿¤é111Ëü±ß¡×¤Ï¡¢¡Ö¿·¾±¥Ü¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢¤½¤³¤ËÂÇµå¤òÅö¤Æ¤¿Áª¼ê¤Ë¤ÏÅ¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¹¤ë´ë²è¤Ç13¼Ò¤â¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬½¸¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¡£ËêÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¿·¾±¥Ü¡¼¥É¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Î»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡ª¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð¤Æ¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î´ë¶È¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡£¤É¤¦¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£ËêÌî¤µ¤ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Äó°Æ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤·¤¿³ÁÃ«¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦¥¡¼¥Ñ¡¼È´¤¤¤Æ¡¢¤Û¤·¤¤¤ä¤Ä¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¡Öº£¡¢º£¡ª¤¢¡ÁÀË¤·¤¤¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Í¤§¤À¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËêÌî¤µ¤ó¤ÎÊÖ¤·¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¤µ¤é¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÇÄÌ»»400¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¸Î¡¦¶âÅÄÀµ°ì¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ»þÂå¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥«¥Í¤ä¤ó¥À¥ó¥¹¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¤Ã¤ÆÀú¤ë¤³¤È¤Ç»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤âÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤Î¤è¤¦¤Ê±þ±ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾ÈÌÀÍî¤È¤·¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤È¤«¤Ç¤Í¡×¤È³ÁÃ«¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤Ë¡£ËêÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ë¸¤¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ººî¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È±é½Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ë¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀîùõ½¡Â§¤µ¤ó¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½Ð±é¡£Æ±¤¸¤¯¥¹¥Ý¥¿¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â£¤é¤ì¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿ËêÌî¤µ¤ó¤Ï´¶³´¿¼¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£´ÆÆÄ¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëËêÌî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËèÆü·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Íèµ¨¤ÎÊÔÀ®¤È¤«¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÊüÁ÷½é²ó¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤ÒÀÅ²¬¤ÎÆ£»Þ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ËêÌî¤µ¤ó¡£³ÁÃ«¤µ¤ó¤«¤é²ÖÂ«¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢ËêÌî¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.