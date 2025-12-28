藤井聡太王将が挑戦者を迎え撃つ王将戦をABEMA PPVで生配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『囲碁・将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負』（主催：日本将棋連盟、特別協力：毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社、特別協賛：ALSOK、協賛：囲碁将棋チャンネル）を生配信することを決定した。第１局の模様は、2026年１月11日（日）と１月12日（月祝）のそれぞれ８時40分より生配信する。
このたび生配信が決定した『王将戦』は、７名によるリーグ戦を勝ち抜いたリーグ優勝者が、例年１月から３月にかけて七番勝負を行うもの。第75期となる2026年の第１局では、藤井聡太王将が挑戦者となる永瀬拓矢九段を迎え撃つ。「ABEMA PPV」では、本対局の模様を「囲碁・将棋チャンネル」の配信そのままに楽しめる。
本配信は、「ABEMA PPV」にて、12月24日（金）から第１局のチケット販売を開始し、2026年１月26日（月）８時までの期間に500円（税込）で視聴することが可能。チケットを購入者は、追っかけ再生および見逃し配信にて本対局を視聴することもできる。
（C）AbemaTV, Inc.
