¡Ô¼ñÎ¤¤È»°»³Î¿µ±¤Î»Ò¶¡¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Õ¡Ö¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×°ËÆ£Íö¤¬¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÊìÌ¼¤Î¸½ºß¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤â¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¡×
¡ÖÆÃ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ë¿¨¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡Ä¡×¨¡¨¡12·î25Æü¡¢°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤ÎÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡ØÄá¤Î´Ö¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢³°¤Î´¨¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃ«Ë¤¬¼ñÎ¤¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹»Ñ¤Û¤«¡¢°ËÆ£Íö¤ÎÎÙ¤Ç¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ë¼ñÎ¤¡Ä²ÈÂ²3¿Í²£ÊÂ¤Ó¤ÇÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤Ê¤É
¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÈË¡Èï¤â"´ñÌ¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶"Éº¤¦
¡¡²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¤"¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°¦"¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£10¿Í³Ý¤±¤ÎÂç¤¤Ê´Ý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢Ìó500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç·ä´Ö¤Ê¤¯Ëä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î8³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢50Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤À¡£
¡¡Ç¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ë¡Èï¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò°®¤ê¤·¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Æ±ÒÂâ¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¢¤ë¸Å³ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¹âÍÈ¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀª¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¤¿¤À½¸¤Þ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ª¥Õ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ·ëÂ«¤ò¿¼¤á¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø°¥½¥¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡Ù¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤Ë¹Ô¤¦»æ¥Æ¡¼¥×Åê¤²¤ÎÎý½¬¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿¿·õ¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÇ®µ¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ÏÎãÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦"¤¢¤ë¼ï¤Î¶ÛÄ¥´¶"¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¤ä½Ð»º¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ªÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤È»°»³Î¿µ±¤µ¤ó¤Î·ëº§¡¦Ç¥¿±¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î8·î¡£9·î¤Ë¤ÏÉã¤Ç¤¢¤ë¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤âÍö¤Á¤ã¤ó¤â½éÂ¹¤ÎÃÂÀ¸¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇÊìÌ¼¤Î³Î¼¹¤¬±½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÍö¤µ¤ó¤Î¿´Ãæ¤ò»¡¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¡Ë
70ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÈþµÓ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¸á¸å8»þ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎËë¤¬³«¤¯¡£°áÁõ¤Ï¡¢Çò¤Î¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¥É¥ì¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¡£¤¤¤Þ¤â·òºß¤ÎÈþµÓ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì²ÎÀ¼¤Ë¡¢µÒÀÊ¤ÏÁá¡¹¤ËÇ®¶¸¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÅÜÅó¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥á¥É¥ì¡¼¤À¡£¡ØÆâµ¤¤Ê¤¢¤¤¤Ä¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÇ¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ù¡Ä¡Ä¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¹ì¤¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤½¤Î»þ¡£MC¤ËÆþ¤Ã¤¿°ËÆ£¤¬¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡ØÆâµ¤¤Ê¤¢¤¤¤Ä¡Ù¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò²¿²ó¤â¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Í¡¢¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¡Ø¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ªÅ¹¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢Â¹¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×
¡¡Â«¤Î´Ö¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤³Ý¤±À¼¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ºÊ¤â2¿Í¤È¤â¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
µÒÀÊ¤Î¿åÃ«Ë¤¬¸«¤»¤¿"¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î´é"
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤â²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£É×¤Î¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤À¡£¶á¤¯¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÊÌ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¿åÃ«¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¡¢Íö¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï´é¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íö¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎÙ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½éÂ¹¤ÎÃÂÀ¸¤¬´ò¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¹¥¡¹Ìì¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤»¤ë±Ô¤¤´ã¸÷¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê°ËÆ£¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë"ÁêËÀ"¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£