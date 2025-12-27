贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をレポートします。開封から、ひと口食べた感想までをリアルにお届け！ 今回セレクトしたのは、来たる2026年・午（うま）年の福を呼び込むこと間違いなしの京菓子。さて、気になるお味は…？

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【断面写真】しっとり生地に白あんがぎっしり

俵屋吉富「干支まんじゅう（うま）」

新年のごあいさつに胸が高鳴る手土産を求めて、今回たどりついたのは、京都の老舗和菓子店「俵屋吉富」の「干支まんじゅう（うま）」（1個￥195）。

十二支をかたどって登場する「干支まんじゅう」は、毎年この時季になると、発売を心待ちにするファン多数の商品です。2026年の主役は、勢いよく駆ける「午」！

●まずはパッケージをチェック！

暖かみのあるピンク地に、白馬と梅の花のイラストが印象的なパッケージ。なんだか、あけずに鏡餅のそばとかに飾っておきたくなってしまう、おめでたさのあるデザインですね。

うっすら入った焼き目も愛らしい。優しい甘さの京菓子

そんな冗談はさておき…お待ちかねの実食タイム！ 袋をあけると、ふわっと立ちのぼる甘い香り。

うっすら焼き目のついた生地は、桃山生地というもので、白あんと砂糖、卵黄などを加えてつくられるそう。

直径は約5cmほどで、手のひらに収まるサイズ感。

置物と言われたら信じてしまいそうな、日本らしさを兼ね備えたかわいらしい見た目に、思わずうっとりしてしまう…あ〜食べずにずっと見ていたい…。

●生地はしっとり、白あんと口の中でバランスよく溶け合う

中はこんな感じ。白こしあんがぎっしり！ 桃山生地特有のしっとり感と混ざり合って、口どけもなめらかです。甘さひかえめだから、甘いものが苦手な人にもおすすめできる和菓子だな〜と思いました。

ほろ酔いした年始に、こたつで日本酒とあわせるのもよさそうかも…。

老舗の技が光る京菓子「干支まんじゅう（うま）」は、大切な人へのごあいさつにも、自分へのお年玉スイーツにもぴったり。2026年、駆ける馬の勢いにあやかって、笑顔と福をおすそ分けしてみてはいかがでしょう？

・干支まんじゅう「うま」 1個￥195（俵屋吉富）

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください