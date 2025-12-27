60代になると、片付け以上に大切なのは“体力との付き合い方”だと感じるようになりました。そう語るのは、YouTube「60歳からの幸せライフ」で発信しているライフさんです。家を軽くするための小さな工夫5選をライフさんから聞いてみました。

体力が落ちても続けられる“減らす片付け”

60代になってから、片付けの「やり方」を見直すようになりました。若いころのように一気に動けなくなり、同じことをしてもすぐに疲れてしまう。そんな自分を責めず、体力に合わせて“ものを減らしながら軽く暮らす”方向にきり替えていくと、片付けがぐんとラクになりました。

【実際の写真】ライフさんの家の収納はスカスカ

今は「もつ量を少なくする」ことが、暮らし全体を助けてくれると実感しています。私が実際に続けている「無理をしない減らす片付け」をご紹介します。

1：掃除は減らす。“ロボット掃除機に任せる”という選択

掃除に使う体力を残したくて、ロボット掃除機を頼るようになりました。

自分が動かなくても床がきれいになり、掃除のハードルが一気に下がります。「今日は疲れたからお任せ」と思えるだけで気持ちも軽くなります。道具に頼ることは、ものを減らす以上に“負担を減らす”効果がありました。

2：一気に完璧にしない。片付ける場所はあえて残して別の日に

以前は、1か所を一気に片付けないと気がすみませんでした。でも今は「今日はここまで」と残して終わることを自分に許すようにしました。

中途半端に見えても、疲れきるよりずっと続けやすい。翌日また少し減らせば、それで十分。完璧にこだわらないほうが、気力が続き、自然とものは減っていきました。

3：疲れたらやめる。“途中終了”を習慣にする

片付けの途中で疲れを感じたら、そこでやめるようにしています。無理をして続きをやってしまうと翌日に響き、結局続かなくなります。

「今日はここまで」と区切ることで、自分の体力を守れるように。やめる勇気も、ものを減らす片付けを続けるための大事な力だと思っています。

4：予備をもちすぎない。“1つあればたりるもの”から減らす

タオル、洗剤、文具など、気づくと増えている「予備」を見直すようにしました。60代の暮らしでは、余分なストックがあるより“必要な分だけ”のほうが管理がラクです。

まずは数を決めて、増えすぎた分を手放しました。予備を減らすだけで、収納スペースも気持ちも軽くなります。

5：置き場を増やさない。“収納を買わない”と決める

収納グッズを増やすと、その分だけものが増えてしまうと気づきました。「収納を買わない」と決めてみると、持ちものを厳選せざるを得ず、結果的に家全体が軽くなりました。

増やすのではなく、今あるスペースに収まる量まで減らすことが、無理のない片付けにつながりました。

無理をしないと“勝手に減っていく家”になる

片付けは、がんばり続けなくても大丈夫だと今は思っています。体力に合わせて小さく、小さく減らしていくと、家の中が自然と軽く整っていきます。

60代の私が続けられているのは、「やりすぎない」「もちすぎない」と決めたから。無理をしない片付けは、自分の体を守り、きっと暮らしを穏やかにしてくれるはずです。