¹âÃÎ¸©¡Ö¤ª¤­¤ã¤¯Ê¸²½¡×¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÂÎ¸³¼èºà²ñ / ¡Ö¥É¥â¥Û¥ë¥ó¥ê¥ó¥¯¥ë¡×5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç·¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û

¹âÃÎ¸©¤Ï¡¢Æ±¸©ÆÈ¼«¤Î±ãÀÊÊ¸²½¡È¤ª¤¤ã¤¯¡É¤òÅìµþ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤¤ã¤¯Ê¸²½ÂÎ¸³¥×¥é¥ó¡×¤ò¡ÖÅÚº´À¶¿å¥ï¡¼¥ë¥É¿·¶¶Å¹¡×¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤À¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡£¡Ø¹âÃÎ¸©¡Ö¤ª¤¤ã¤¯Ê¸²½¡×¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÂÎ¸³¼èºà²ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¤ã¤¯Ê¸²½¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê»®ÈÎÁÍý¤ä¤ªºÂÉßÍ·¤Ó¡Ö²ÄÇÕ¡×¡ÖµÆ¤Î²Ö¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤Ï¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥É¥â¥Û¥ë¥ó¥ê¥ó¥¯¥ë¡Î´ðËÜ4ÅÀ¡Ï¡ÊÊÝ¼¾±Õ¡¦Èþ³èÈ©¥¨¥¥¹¡¦¥¯¥ê¡¼¥à20¡¦ÊÝ¸îÆý±Õ¡Ë¤ò2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼Â¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢´ÁÊýÈ¯ÁÛ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿ÍÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤ëÎÏ¡×¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¸¦µæ¤ÎºÇ¿·¡ö2ÃÎ¸«¤ò·ë¼Â¤µ¤»¡¢¥É¥â¥Û¥ë¥ó¥ê¥ó¥¯¥ë¤Î¡ÖÈ©ÂÎÎÏ¡×Àß·×¤ò¿·¶ÃÏ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤Î±þÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤µ¡×¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¿·µ»½Ñ¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥¢¥ê¥Ö¡¼¥Èµ»½Ñ¡×¡ö3¤ÎÅëºÜ¡¢´ÁÊýÍýÇ°¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡Ö¸ú²Ì¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¸¶ÎÁ¡×¤ÎÇÛ¹ç¤Ê¤É¤Ç¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÆù¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ÖÆù¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤ÎìÔÂô¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¥À¥Ö¥ëÀäÉÊ¥Á¡¼¥ºµí¥«¥ë¥Ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯9·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿·úÃÛÊª¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢47Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤¿Å¸¼¨Êª¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹Àè¤ò¿·¤¿¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë°ÜÀß¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
ÃÎ°é¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXT¤Ï¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô5ËüÅÀ¤ò±Û¤¨¤¿Ëã¿ýÉ÷¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ø¤Ò¤é¤¬¤ÊËã¿ý ¤Ò¤é¤¬¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ÎÁ´¼«Æ°Ëã¿ýÂîÂÐ±þ¡Ø¥×¥íÈÇ¡Ù¤ÎÈÎÇä¤òMakuake¤Ë¤Æ1·îÃæ½Ü¡Á³«»Ï¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¤Ò¤é¤¬¤¸¤ã¤ó¸ø¼°LINE¤ÇÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯9·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿·úÃÛÊª¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢47Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤¿Å¸¼¨Êª¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹Àè¤ò¿·¤¿¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë°ÜÀß¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
ÃÎ°é¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNEXT¤Ï¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô5ËüÅÀ¤ò±Û¤¨¤¿Ëã¿ýÉ÷¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ø¤Ò¤é¤¬¤ÊËã¿ý ¤Ò¤é¤¬¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ÎÁ´¼«Æ°Ëã¿ýÂîÂÐ±þ¡Ø¥×¥íÈÇ¡Ù¤ÎÈÎÇä¤òMakuake¤Ë¤Æ1·îÃæ½Ü¡Á³«»Ï¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¤Ò¤é¤¬¤¸¤ã¤ó¸ø¼°LINE¤ÇÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
