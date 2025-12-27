ふくらP、元妻”高山一実との“やり取り”明かす YouTube“概要欄”更新し、共演動画削除しない方向 27日に離婚を発表
27日に元乃木坂46のメンバーでタレントの高山一実（31）との離婚を発表した、東大発の知識集団「QuizKnock」（クイズノック）のふくらP（本名：福良拳／32）が同日、自身のYouTubeチャンネル「ふくらPの動く点P」の“概要欄”を更新。高山とのやりとりを明かした。
ふくらPは同日、昨年11月に投稿した「謎の謎解き宝箱が届いたので2人で解いていく」というタイトルの動画の概要欄を更新。この動画は、高山とふくらPが一緒に謎を解いていくというものだが、概要欄に「2025/12/27追記：『この動画消した方がいいー？』って確認したんですが『あ、全然大丈夫だよ〜』って言ってたのでそのまま残しております」と、高山とのやりとりを思わせる文面をそのまま掲載した。
なお、同動画はこれまでに186万回を超える再生数を記録している。
2人は、2024年7月7日に結婚を発表。SNSでの“謎解きあり”の「ご報告」が話題に。この日の発表では、高山は「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告。「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と詫びた。この日の発表になったことについて「29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました」とし、「事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます」と重ねて謝罪していた。
