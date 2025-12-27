片岡愛之助、妻・藤原紀香と“クリスマス夫婦ショット”
歌舞伎俳優の片岡愛之助が25日、オフィシャルブログを更新。妻で女優の藤原紀香との“クリスマス夫婦ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、愛之助は「（祝）南座千穐楽」と題してブログを更新すると「京都南座吉例顔見世大歌舞伎、音羽屋さん御親子の襲名披露公演の千穐楽です！！」と喜びを報告。
「今月はあっという間に千穐楽と感じました」と振り返りながら「今年最後の舞台です、無事千穐楽を迎えられました事に感謝です」と舞台を締めくくれた安堵と感謝の気持ちをつづった。
続けて「Merry Xmas！！！からの夫婦ショット」とクリスマスの挨拶も添えながら、舞台化粧での自撮りショットや共演する歌舞伎俳優・中村壱太郎との２ショットを公開した。
最後は「おまけ」とつづり、煌びやかなクリスマスツリーを背景に、スーツ姿の愛之助、気品あふれる着物姿の藤原との“夫婦ショット”とともに「いつも有難う 感謝してます」と藤原への想いをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「今年も大変お世話になり有難うございました」「片岡ファミリーにとって、良いお年を!!」「無事に千穐楽を迎えられおめでとうございます」 「療養から始まった１年でしたが、今こうして元気でお幸せそうな愛之助さんを拝見できて嬉しい限りです」や「最高のお似合いのご夫婦」「ご夫婦のツーショットもとっても素敵」などの声が寄せられている。
