西野未姫、夫･山本圭壱＆愛娘と“サンタコス姿”披露
元AKB48でタレントの西野未姫が26日までにオフィシャルブログを更新。夫でお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と１歳の愛娘・にこりちゃんとの“サンタコス”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
24日、西野は「2025/12/24」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「メリークリスマスイブ 家族みんなでサンタさんになりました」と報告し、サンタクロースの 衣装に身を包んだ家族３人の記念ショットを披露した。
白いひげをつけた“サンタ姿”の山本、赤いサンタドレス姿の西野、そして小さなサンタ衣装を着た娘の姿が収められており、娘を囲む山本と西野は満面の笑みを見せ、 部屋には「CHRISTMAS」のバルーン装飾も施されている。
最後には「クリスマスパーティーの様子はYouTubeに今日アップされるのでぜひ見てくださいっっ」と家族でのクリスマスパーティーの様子を動画でも公開することを告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「家族の楽しい思い出がどんどん増えていますね!」「かわいい」「可愛すぎる！！！」「ニコリちゃんとっても可愛いくてホッコリしちゃいました」「仲良し家族で幸せですね」「未姫ちゃんも可愛いしパパもお髭がサンタさんみたいで似合ってるー」などの声が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第１子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。
