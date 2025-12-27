高橋克典、天国の愛犬も一緒に…愛猫＆愛犬X′mas写真公開
俳優の高橋克典が26日までにオフィシャルブログを更新。愛猫・愛犬たちの“クリスマス集合ショット”などを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
24日、「にゃにゃーにゃにゃにゃにゃワン▼（メリークリスマス〉」と題してブログを更新した高橋。ハートの絵文字をたくさん添えながら、赤いニット帽をかぶりきょとんとした愛くるしい表情をみせる愛猫・ラヴィや「怒っとるやんけ」と赤いニット帽をかぶり抱っこされつつもキリっとした表情をした愛猫・ミルリィの姿を公開した。
最後は「ジェニーちゃん、イザベルさん、ミルリィさん、ラヴィくん勢揃いでメリークリスマス」とつづり、クリスマスツリーを背景に2023年に天国へ旅立った愛犬・ジェニー、 2024年に天国へ旅立った愛犬・イザベル、ミルリィ、ラヴィがサンタクロースの帽子やチェック柄のマフラーなどを身につけ寄り添うように並んで座った写真を公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「マジ可愛い」「たまらん♪」「可愛すぎて、きゅんきゅん」「最高」「ミルリィちゃんとラヴィちゃんのそれぞれの愛おしさに心が温かくなれました」「素敵なクリスマスイブプレゼントに感謝」「かわいさ倍増」「ミルリィちゃんは本当に いい表情ですねー笑」「ご機嫌ナナメそうな表情も可愛い」「どんな表情でもとにかくかわいい」「ジェニーちゃんとイザベルちゃんも賑やかで喜んでるでしょうね」などの声が寄せられている。
