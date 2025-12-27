渡辺美奈代、手作りクリスマス料理の完成度が圧巻！
歌手でタレントの渡辺美奈代が25日、オフィシャルブログを更新。クリスマス当日に振る舞った豪華な手作りクリスマスメニューを次々と公開し、その完成度の高さにファンから注目が集まっている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は複数回にわたってブログを更新。まず「自家製クリームチーズ」と題したブログでは、ヨーグルトと塩麹で作った自家製クリームチーズを披露し、サーモンと合わせた一皿を紹介。なめらかな質感と美しい盛り付けが印象的な前菜となっている。
続く「ローストチキン」では、オーブンで焼き上げたチキンを公開。こんがりと焼き色のついたチキンは、まさにクリスマスの食卓の主役といえる仕上がりで「お家の中がいい香り」とコメントした。
さらに「クリスマススープ」では、じゃがいものポタージュの表面に星やリースをイメージした飾りが施され、見た目にも華やかなクリスマス仕様にアレンジ。 デザートやフルーツにもひと工夫を凝らしており、「クリスマスツリー」ではパイナップルを使ったフルーツデコレーションを披露。星形にカットしたフルーツをあしらい、テーブルを彩る“食べられるツリー”を完成させた。
最後は「名月の好きな」「クリスマスケーキ」と題したブログでは、タレントで次男・矢島名月の好みに合わせたタルト作りの様子を紹介。自宅にあったビスケットを使い、冷やしてからデコレーションする工程も丁寧に写真とともに説明し、いちごをたっぷり使ったチョコレートタルトといちごで作ったサンタクロースを添えた鮮やかな赤が映える華やかなデザートを披露し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「手作りのクリームチーズすごい」「サーモンと一緒にとっても美味しそう」「クリームチーズは買うものだと思ってました」「あ〜〜食べたい」「絶対美味しい」「盛り付けもクリスマスプレートも全てセンスがいい」「チキンの持ち手も可愛くしてお店のチキン」「ローストチキンこんがり焼けてめっちゃ美味しそう」「Christmas・チキン最強キャラ」「beauty-スープ」「素晴らしいアイデア」「なるほどパイナップルでツリー」「１番星さんが かわちぃ」「パイナップルで…可愛い 「凄すぎます…」「もうパティシエさん」「食べるのが勿体ないくらい素晴らしい出来栄え」「イチゴのサンタさんがかわいい」と称賛の声が相次いでいる。
