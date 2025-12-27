この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【1回試して】ガチガチ背中・猫背・がっしり肩幅は、このマッサージとストレッチで軽くなる」と題した動画を公開しました。動画では、のが氏が背中のこりをほぐし、美しい姿勢を目指すためのマッサージとストレッチを紹介しています。



最初は首のマッサージです。顔を横に向け、反対側の親指で首の付け根に2秒間圧をかけて離す動作を繰り返します。指を少しずつ下にずらしながら行うことで、首周りの筋肉「斜角筋」をリリースする効果が期待できます。



続いて、肩上部のこりをほぐす動きに移ります。片方の肩の上部を3本の指で押さえながら、もう片方の腕を大きく回します。勢いをつけて回すことで肩がほぐれていくとのこと。



さらに、巻き肩の原因となる小胸筋の付着部をほぐすマッサージも紹介。鎖骨の下、一番外側の部分を、筋肉をつぶすように強めにほぐすことがポイントだと解説しています。



動画の最後には、肩甲骨周りを中心としたストレッチで締めくくっています。のが氏は、日々のリセットとしてこの運動を取り入れることで、軽い肩と首、そして美しい姿勢につながると伝えています。デスクワークなどで凝り固まった体をほぐすために、試してみてはいかがでしょうか。