この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【1回試して】ガチガチ背中・猫背・がっしり肩幅は、このマッサージとストレッチで軽くなる」と題した動画を公開しました。動画では、のが氏が背中のこりをほぐし、美しい姿勢を目指すためのマッサージとストレッチを紹介しています。

最初は首のマッサージです。顔を横に向け、反対側の親指で首の付け根に2秒間圧をかけて離す動作を繰り返します。指を少しずつ下にずらしながら行うことで、首周りの筋肉「斜角筋」をリリースする効果が期待できます。

続いて、肩上部のこりをほぐす動きに移ります。片方の肩の上部を3本の指で押さえながら、もう片方の腕を大きく回します。勢いをつけて回すことで肩がほぐれていくとのこと。

さらに、巻き肩の原因となる小胸筋の付着部をほぐすマッサージも紹介。鎖骨の下、一番外側の部分を、筋肉をつぶすように強めにほぐすことがポイントだと解説しています。

動画の最後には、肩甲骨周りを中心としたストレッチで締めくくっています。のが氏は、日々のリセットとしてこの運動を取り入れることで、軽い肩と首、そして美しい姿勢につながると伝えています。デスクワークなどで凝り固まった体をほぐすために、試してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:14

まずは首のマッサージから
01:44

首周りをゆるめるストレッチ
02:14

巻き肩に効く小胸筋ほぐし
03:54

肩甲骨を下げて首を伸ばすストレッチ

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube