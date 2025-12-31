¡È´Ú¹ñÎ¦¾å³¦¤Îaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡É¤¬ÆüËÜ¤Ë¡ª¥Ù¥Ã¥É¿²¤½¤Ù¤ê¤ËÈþ¸ª¥Á¥é¸«¤»¤Ç»ëÀþ¶¯Ã¥¡ÚPHOTO¡Û
¡È´Ú¹ñÎ¦¾å³¦¤Îaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»ÒÎ¦¾åÁª¼ê¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÎÍèÆüSHOT¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¿²¤½¤Ù¤êSHOT
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¥ª¥ª¥µ¥«¡¢¥ä¥ë¡Á¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢Âçºå¤ØÎ¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢½ÉÇñÀè¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼¼Æâ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¼ª¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤ê¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¤¬¤é¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ë°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î²°³°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£Àå¤ò¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢²ÚÔú¤ÊÈþ¸ª¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ëÂçÃÀ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤Ï1996Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£²Ú¾ë»ÔÄ£½êÂ°¤Î¸½ÌòÎ¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤Æ400m¤ä400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏSBS¤Î¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ëÈà½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÈþËÆ¤ÇÅÙ¡¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÎ¦¾å³¦¤Î¥«¥ê¥Ê¡×¡ÖÎ¦¾å¤Î½÷¿À¡×¤Ê¤É¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£