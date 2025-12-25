マイナー通算55本塁打の大砲候補

楽天が獲得を発表した新外国人のカーソン・マッカスカー外野手への期待が高まっている。身長203センチ、体重113キロという巨体から3Aでは場外まで飛ばす豪快弾を披露しており、ファンは「スイング的にはジャッジに近い？」「スタントンを感じる」「こいつヤバそうw」と早くも沸き立っている。

28歳のマッカスカーは大学卒業時にはドラフト指名されず、2021年と2022年は独立リーグでプレーした苦労人。2023年6月にツインズとマイナー契約を結び、今季は3Aの106試合で打率.246、22本塁打を記録。5月にはメジャーデビューを果たした。

その巨体には、メジャーリーグの強打者を重ねる声が続出。SNSでは「強そう」「これは打ちそう」「ジャッジみたいなガタイからスタントンみたいなスイング」「このデカさだけでワクワクできる」「あ、これガチっぽいかも」「203cm・113kgって！ でっけーの来たね！」「期待大だわ」「雰囲気はジャッジだなw」「ジャッジにしか見えん」などのコメントが相次いでいる。

楽天は今季、途中入団のルーク・ボイト内野手が67試合で13本塁打と大爆発を見せた。一方でボイト以外に2桁本塁打を放った打者はおらず、今季はチーム全体で両リーグ最低の70本塁打に終わった。マッカスカーが日本球界で覚醒すれば、チームは13年ぶりの頂点が見えてくるかもしれない。（Full-Count編集部）