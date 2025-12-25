プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」が、オリジナル福袋「ほっともっとのもっとほっと福袋」が抽選で当たるキャンペーン「ほっともっと 超弁当祭 第4弾」を12月26日から実施します。

【画像】欲しい…！「ほっともっとのもっとほっと福袋」中身を見る！

ホットプレート＆1万円分の食事券が当たる

賞品の「ほっともっとのもっとほっと福袋」は、オリジナルデザインの「BRUNOホットプレート」、ほっともっとで使える食事券1万円分、「届いてからのお楽しみ」のオリジナルグッズがセット。

応募方法は、ほっともっとの公式アプリをダウンロードし、アプリ内のキャンペーンサイトから「応募フォーム」へアクセスします。必要事項を入力すると応募完了になるということです。

当選人数は10人。キャンペーンの応募期間は2026年1月12日23時59分まで。賞品の発送は同月下旬頃が予定されています。

同社は「簡単な手順でご応募いただけますので、奮ってキャンペーンにご参加ください」とアピールしています。