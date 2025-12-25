富士山＆初日の出が素敵！“お年賀”クッキー缶『SATSUKIチョコレート＆クッキー〜2026 午年〜』発売

ホテルニューオータニ（東京）のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」から期間限定で“お年賀”クッキー缶『SATSUKIチョコレート＆クッキー〜2026 午年〜』を発売します。

2026年限定のスイーツ『SATSUKIチョコレート＆クッキー〜2026 午年〜』 は、ふんわり柔らかなバニラが香る、末広がりで縁起の良い“富士山”クッキーと、ローズ風味の“初日の出”メレンゲがお目見え。

さらに、今回しか手に入らない2026年版の“干支”クッキーは、芳醇な香りが広がる「アールグレイクッキー」で仕上げられています。そのほか、色とりどりの「メレンゲ」や濃厚な味わいの「抹茶クッキー」、パルメザンチーズを使用した甘くないクッキーなど、合計8種類の焼き菓子が愉しめます。

また、サクサクなクッキーと一緒に濃厚なチョコレートを味わえるのも、このクッキー缶の醍醐味。アーモンドとチョコレートの組み合わせが絶妙な「アマンド オレ」に「アマンド ノワール」、柑橘の爽やかな味わいが特徴の「オランジェット ノワール」はじめ、5種類のチョコレートスイーツを堪能できます。

“お年賀”クッキー缶『SATSUKIチョコレート＆クッキー〜2026 午年〜』は、2025年12月29日（月）〜2026年1月15日（木）の期間、パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」にて発売。価格は￥7,500です。

SATSUKIチョコレート＆クッキー〜2026 午年〜