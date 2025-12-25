インスタグラムのストーリーズに登場

今季はワールドシリーズMVPに輝くなどの大活躍で、メジャーリーグの歴史に名を刻んだドジャースの山本由伸投手。クリスマスイブの夜に、ファンにとって嬉しい2ショット写真がSNSで公開された。

山本との2ショット写真を公開したのは、山本と同い年で2016年のドラフトでオリックスに入団した同期でもある山崎颯一郎投手。山本とは2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも共闘した間柄で、オリックス3連覇にも貢献した仲間だ。

24日夜に山崎がインスタグラムのストーリーズを更新。オフの期間中に撮影されたとみられ、カニが入った水槽を背景に山本と笑顔で並んだ写真を公開した。14日に、地元の石川県加賀市でトークショーを行った山崎は「由伸は“継続の鬼”でした。毎朝早く起きて、自分のトレーニングを毎日欠かさずやっていました」と語っていた。

オリックス時代の同期の絆が感じられる写真が公開されたことに、ファンも歓喜。SNSでは「颯一郎と由伸と蟹と。唐突に凄いな」「颯一郎と由伸の2ショットうれしい、ひさしぶりだ」「由伸、今年は颯一郎に断られずに一緒にご飯行けたんだねーー！」「来田が良い嫁さんを貰った裏で男2人カニを食らっていた山本由伸と山崎颯一郎」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）