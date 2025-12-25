副業や節税を目的とした「コインランドリー投資」によって、全国的にコインランドリーが急増しました。近所を歩いていて「あれ、こんなところにもできたんだ」と感じたことのある人もいるのではないでしょうか。ただ、ひところに比べて落ち着いた印象のあるコインランドリー投資ですが、実はいま、情報感度の高い経営者のあいだで「中古のコインランドリー」が注目されているそうです。その理由について、税理士法人グランサーズ共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が解説します。

中古コインランドリー投資が注目されている

最近、「中古コインランドリー投資が熱い」とよく耳にします。

実際、築20年以上の古い店舗をリノベーションした結果、売上がリノベーション前の4倍になったという話も聞きました。

では、いったいなぜいま「中古コインランドリー」が注目されているのか？ その理由と、節税効果・売上アップの仕組みを詳しく解説します。

コインランドリー市場は安定成長中

リサーチ会社の調査によると、国内のコインランドリー市場規模は年間約1,000億円。単身世帯や共働き世帯の増加により、家庭では洗えない大物洗濯の需要が確実に伸びています。

市場は今後も安定した需要が見込まれる、まさに「不況に強いビジネス」と言えるでしょう。

なぜ良質な中古物件が市場に出てくるのか？

中古コインランドリーが売却される主な理由は2つあります。

1．節税目的の役割が終了したため

多くのオーナーは当初、設備の減価償却を活用して課税所得を圧縮するためにコインランドリー事業を始めています。

しかし、減価償却期間が終わると黒字額が急増し、税負担が重くなるため、事業を売却して利益を確定させ、次の減価償却資産（中古車・中古設備など）に再投資する戦略を取ります。これが「節税→再投資」の好循環です。

2．オーナーの高齢化と後継者不在

1990年代後半〜2000年代に、郊外型大型コインランドリーを開業したオーナー層が今、高齢化しています。後継者がおらず、運営は健全でも手放すケースが増えているようです。

この2つのタイミングが重なり、現在は「戦略的売却物件」と「本当に収益が悪化した物件」が混在しています。

だからこそ、物件の見極めが非常に重要なのです。

社長が「中古コインランドリー」を狙うワケ

1．圧倒的な節税効果

新品設備導入時に「中小企業経営強化税制（即時償却）」を活用すれば、取得価額の全額を初年度に経費計上可能です（※）。

（※）2023年の税制改正により「コインランドリー業又は暗号資産マイニング業（主要な事業であるものを除く）の用に供する資産で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」は適用除外となった。

さらに中古設備は法定耐用年数が短縮されるため、初年度に多くの金額を経費化できます。

【初期投資2,000万円の場合】

約80％（1,600万円）を初年度経費化 ＝ 法人税率30％の場合、約480万円の税圧縮効果

2．売上実績が明確で事業計画の精度が高い

新規出店と違い、過去の売上データが残っているため、リノベーション後の見込み売上が正確に予測できます。

3．既存顧客がすでに付いている

長年営業してきた店舗は地域住民の生活に根付いており、一等地でなくても固定客がいます。設備が古いだけで売上が落ちている「隠れ優良物件」を発掘できるのが最大の醍醐味です。

リノベーションで売上を劇的に伸ばすポイント

古いコインランドリーは、見た目が暗く、両替が面倒、使いにくいなど、顧客離れの原因が明確です。これを現代風に生まれ変わらせることで、驚くほどの効果が出ます。

【主なリノベーション内容】

■2段式洗濯乾燥機・大型機の導入（省スペース＋大物洗い対応）

■最新機器による水道光熱費の大幅削減

■キャッシュレス決済の導入（現金不要）

■スマホで稼働状況・終了通知を確認できるシステム

■無料Wi-Fi、充電コンセント、テーブル設置で待ち時間も快適に

実際の事例として、築20年のボロボロのコインランドリーを購入したA社長は、リノベーションによってそのコインランドリーの月商を20万円から60万円に増やしました。

さらに、無人冷凍食品販売スペースを併設したことで、月商は80万円に。リノベーション前の4倍にまで増加させたのです。

中古コインランドリー投資に潜む落とし穴

中古コインランドリーが人気の理由として、メリットを中心に紹介してきました。しかし、もちろんリスクも存在します。

中古コインランドリー投資を検討するうえで、特に気をつけなければいけないリスクは次のとおりです。

■近隣に新店舗が出店すると売上が下がる可能性

■中古物件特有の予期せぬ修繕費用

■無人運営でも清掃・トラブル対応が必要

これらのリスクを最小限に抑えるには、信頼できるパートナー選びが何より重要でしょう。

業者選びの際は、特に以下の点をチェックしてください。

■売上・経費シミュレーションが細かいか

■クレーム対応・管理体制がしっかりしているか

■中古リノベーションの実績が豊富か（仕入れコストを抑えられる）

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士