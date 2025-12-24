社内の会話を生み出す新サービス「働く人のミカタ自販機」登場
アサヒ飲料株式会社は、自販機の新サービス「働く人のミカタ自販機」を2026年1月１日（木）から展開する。
「働く人のミカタ自販機」はLINE を通じて社員へ飲料を手軽に配布できる法人向けサービス。
利用者が新入社員や異動者などの対象者から聞いたキーワードを導入企業専用LINEに入力するとQR コード（クーポン）が発行され、それを自販機のキャッシュレス決済端末にかざすと飲料を無料（飲料代金は導入企業負担）で受け取ることができる。それだけに、社員がそれぞれのキーワードを交換する仕組みを通じて社員同士の会話のきっかけを創出し、企業内のコミュニケーション促進を図ることができる。
さらには、「社内イベントへの参加促進や社内アンケートの参加謝礼としての活用」や「福利厚生の一環として、熱中症対策商品の社員への配布」、「来客時のお茶出しへの活用」など、オフィスのさまざまなシーンで利用することが可能。また、クーポンは配布期間や利用回数、対象商品、利用者などの条件設定、加えてLINE での配信だけでなく紙に印刷して提供するなど、企業の運用形態に応じた幅広い活用ができる。
なお、アサヒ飲料株式会社が「働く人のミカタ自販機」を活用して新入社員向けキーワードキャンペーンを実施したところ、新入社員の 88％が声をかけられ、約９割の新入社員との会話創出につながったとのこと。また、利用者からは「何気ない会話をするきっかけになった。同じ趣味であることが分かり、仲良くなれた」、「これまで話したことのない他部署の先輩から声をかけてもらい、相談のきっかけになった」との声が寄せられている。
