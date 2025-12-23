1980年代のAMG車のレビューを振り返る

1982年秋、AMGが英国にひっそりと上陸したときのことを振り返りたい。チェシャー州ウィルムズローのストラットンズが唯一の販売代理店となった。当時のAUTOCAR誌はわずか50個の英単語を割いて、AMGを「メルセデス・ベンツ車のカスタマイズと性能向上を行うドイツのスタイリング＆チューニング会社」と淡泊に紹介した。

実はその年、AUTOCAR英国編集部はすでにAMG車を体験していた。サリー州バグショットにあるディーラー、ダンカン・ハミルトンから借りた500 SECである。このディーラーは、リアル（ホイール）やコニ（サスペンション）など、さまざまなドイツ製アフターパーツを販売していた。



AMG 500 SEC

アルマイト処理されたクロームパーツ、ボディ同色のアルミホイール、ローダウンされた強化サスペンション、サイドスカート、チンスポイラー、トランクリッドスポイラー、そしてトランクリッドのAMGバッジ（15ポンドの有料オプション）を備えたこの大きなクーペは、ブロンズ色で「低く、威圧的で、力強い」印象を与えていた。

ドライビングも非常に優秀だった。

「ハンドリングは明らかに向上している。標準車よりもボディロールがはるかに少なく、コーナーを軽々とこなし、グッドイヤーNCTタイヤでより強く路面に食いつきながらも、高級車らしい乗り心地を損なわない」と、当時のAUTOCARは評価した。

真価を発揮した300 CE

しかし、AMGの本質を理解できたのは1989年、ストラットンズから届いた直列6気筒の300 CEクーペに試乗したときのことだった。

この時、AMGは独立系企業でありながらメルセデス・ベンツと緊密に連携し、「重要な技術情報へのアクセス権と、AMGの近代的かつ印象的な技術設備をフル活用する120名のスタッフ」を有していた。ここにある技術設備とは、特製シリンダーヘッドを加工するCNCマシン、風洞、ダイナモメーターを備えたコンピューター制御のテスト施設などのことだ。



AMG 300 CE

ただし、英国顧客向け車両の改造は依然ストラットンズが担当していた。

「エンジンは完成品で供給されるが、ボディワーク、内装、サスペンションはストラットンズで施工される」

試乗車であるAMG 300 CEのボンネット下に収まる『M103』型6気筒エンジンは一見ノーマルに見えたが、実際には大幅に手が加えられていた。

「ロングストロークのクランクシャフトとボアアップされたブロックにより排気量は3205ccに増加。新しい軽量ピストンにより圧縮比は9.2から10.1に向上した」

「シリンダーヘッドの吸排気効率は改善され、AMG独自の特殊形状クランクシャフトによりバルブの開度と作動時間が拡大。さらに、高性能エグゾーストシステムは燃焼ガスの流れを促進しつつ、パワーを損なわない設計となっている」

その結果、出力は190ps/5700rpmから248ps/5750rpmに、トルクは26.5kg-m/4400rpmから33.0kg-m/4500rpmに向上。これにより300 CEは、標準車より0-160km/h加速が約5秒短縮された。

しかし価格は「法外」

一方、「もともと引き締まったメルセデスのサスペンションは、より硬く短いコイルスプリングとビルシュタイン製ダンパーにより、柔軟性が低下したもののレスポンスは向上した」、「ダンロップD40超低プロファイルタイヤにより、巨大な接地面積をもたらしている」と評価された。

「最初の数マイルでは、シャシーの応答性と精度が向上し、ターンインが鋭くなったこと以外に、AMGによる改造のメリットを実感するのは難しい。しかし、AMGは、非常に過酷な道路をハードに高速で走らせることを要求してくる。その巨体からは想像もつかないほどの安定感とバランスで、S字カーブを軽やかに駆け抜けるのだ」



190（W201）

「タイヤが温まればグリップ限界は非常に高いが、タイヤが冷えている状態や濡れた路面では、突然テールスライドを引き起こす可能性がある。248psのパワーを最大限の敬意をもって扱うべきだと、改めて思い知らせてくれる。e-LSDが働いているにもかかわらずである」

「だが、ハードに走れば走るほど、その真価は発揮される。適切な道路では、首根っこを掴むように荒く扱っても、決して噛みついてくることはない。常に揺るぎない安定感と、確固たる一体感を備えた、高潔な乗り心地だ」

AUTOCARはAMGの価格設定を「法外」と評した。この試乗車は7万ポンド（現在のレートに換算すると約18万6000ポンド＝約3900万円）もしたが、数々の欠点（粗雑なプラスチック製スポイラー、内装の低品質なグロスブラック塗装、路面の凹凸でサイレンサーが接触する、深刻なブレーキフェード）があった。

AMGの「最高傑作」である400psの6.0L V8を搭載したW124セダンが、どれほど驚異的な仕上がりだったかは想像するしかない……。