未利用の鹿・猪を活かした愛媛県産の無添加ペットおやつ「道後もぐもぐ」新発売



クレアは、ペットの健康と地域の環境課題の解決を両立させる自然派ペットおやつ「道後もぐもぐ」を、12月3日(水)より愛媛県内の取扱店舗や公式オンラインショップで販売している。

愛媛発のローカルブランド

クレアは「人とペットのしあわせな暮らしをデザインする」をビジョンに、国産素材にこだわったペット関連商品の企画・製造・販売を行う会社だ。

愛媛の自然の恵みを活かしながら、全国のペットと飼い主に“少し特別なごほうび時間”を提供。また、地域課題の解決に寄与する“サステナブルなものづくり”にも積極的に取り組んでいる。

開発背景

ペット市場では、「安心して毎日与えられる無添加おやつ」への需要が高まり続けている。

一方、愛媛県をはじめ全国では野生鳥獣による農作物への被害が年々深刻化。農林水産省によると令和5年度の全国被害額は約164億円にのぼり、愛媛県内でも農作物の規格外増加や廃棄量の増大が問題となっている。

そうしたなか、「地域の課題解決に寄与する商品づくり」を理念に掲げるクレアは、農林業において獣害の要因とされるシカ・イノシシなどの野生鳥獣を“地域資源”として有効活用する取り組みを進めてきた。

捕獲された野生動物の個体は、本来活用されずに廃棄されるケースも多い。そこで今回、未利用の鹿肉・猪肉を食品原料として見直し、国産素材とともに丁寧に加工することにより再資源化。“ペットが喜び、地域も喜ぶプロダクト”を目指して、安全・高品質な無添加ペットおやつ「道後もぐもぐ」を開発するに至った。

代表取締役の保木口恵子氏は「道後もぐもぐは、ペットの健康と地域の未来のどちらも大切にしたいという思いから誕生しました。無添加のおやつを選ぶことで、地域課題の解決にもつながる。そんな新しい循環を、愛媛から全国へ広げていきたいと考えています。」とコメントしている。

製品の特徴



新発売の「道後もぐもぐ」は、100%国産素材かつ完全無添加であることが特徴のひとつだ。

愛媛県産の鹿肉・猪肉・松山どりを中心に、国内の素材のみを厳選。さらに保存料・着色料・香料などの添加物は一切使用せず、自然本来の旨みをそのまま届けている。



また、ヘルシーなレシピを採用して低カロリーに設計されているので、高齢な犬・猫やダイエットが必要なペットにも安心して与えやすい。

そして農林業を悩ませる食害問題の一部素材を積極的に活用することで、フードロスの削減と地域環境の負荷軽減を実現すると同時に、地域農家と猟師を支援。こうした社会貢献により、「道後」から生まれる新たなサステナブルモデルを確立しようとしている。



「道後もぐもぐ」の価格は756円〜(税込)で、公式オンラインショップや愛媛県内の取扱店舗ほかで販売中。ちなみに、人気はミニチップジャーキーとのこと。

猪や鹿の肉を有効活用した無添加のペットおやつを選び、ペットはもちろん地球にもやさしい暮らしを実践してみては

商品詳細ページ：https://dougo-mogumogu.com

クレア公式サイト：https://www.crea-one.com

クレア公式Instagram：https://www.instagram.com/selectshop_crea

(紫原もこ)