片岡愛之助、加藤和樹の結婚を祝福「今度は夫婦で和樹君家に…」
歌舞伎俳優の片岡愛之助が21日、オフィシャルブログを更新。俳優の加藤和樹が結婚を発表したことを受け、祝福のメッセージを送った。
愛之助と加藤は、人気テレビドラマ西遊記シリーズ（1978〜80年）を制作・放送した日本テレビの開局70年の記念舞台『西遊記』（演出：堤幸彦）で共演。愛之助は主演の孫悟空役、加藤が沙悟浄役を務め、また愛之助の妻で女優の藤原紀香は、一行の前に立ちはだかる妖怪・鉄扇公主役を演じていた。
この日、愛之助は『加藤和樹君、結婚おめでとう＼(^o^)／(祝)』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「和樹君の結婚、めちゃくちゃ嬉しいです」と喜びをストレートにつづり「御夫婦ともにお仕事忙しいとは思われますが、末永くお幸せに！」と温かい言葉を贈った。
さらに「今度は夫婦で和樹君家にラーメン食べに行くね」と親しい間柄ならではの一言も添え、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「加藤さんといえば、西遊記でご一緒されましたね」「加藤さんの西遊記の沙悟浄、カッコ良かった」「ご結婚おめでたい」などの声が寄せられている。
