滝谷さんが「みんなのXmas音楽祭」に参加

元ファイターズガールの滝谷美夢さんが22日、自身のインスタグラムを更新。エスコンフィールドで開催された「みんなのXmas音楽祭」に参加したことを報告し、「ファイターズガールとコラボさせてもらいました」とイベントで実現した“初コラボ”を振り返った。

滝谷さんは「卒業して以降、ジンギスカンを踊るのは初めて！ ファイターズガールとこのような形でコラボするのも初めて！ とてもワクワクしました!!」と綴り、久々の名物ダンスだったことを明かした。続けて「ファイターズガールが今年のメンバーで活動できるのは残りわずかだと思います。その限られた貴重な時にコラボしてくれてありがとう!!」と、ステージをともにしたメンバーに感謝した。

また「なんて素敵なイベントなんだろうと、今も感動しています。みんなで作り上げ、みんなで熱くし、みんなでクリスマスを彩る音楽祭でした。楽しかったー！ メリークリスマス！」とイベント後に抱いた思いも記し、北海道で開催された記念の一夜をファンに報告した。

滝谷さんの投稿を見たファンからは「可愛すぎた」「音楽祭楽しかったです」「最高」「素敵です」「可愛いすぎてヤバ」「エスコンでまた来年会いましょう」などのコメントが寄せられ、投稿を通してイベントの余韻に浸るファンも多かったようだ。

きつねダンスで一世を風靡したファイターズガールで中心メンバーだった滝谷さんは、2023年のシーズンを終えて卒業。現在はタレントとして活動し、Fビレッジアンバサダーなどを務めている。（Full-Count編集部）