『ガチアクタ』舞台化で2026年東京＆京都にて上演 ビジュアル＆PV一挙解禁でルド役・今牧輝琉らキャスト12人発表
漫画『ガチアクタ』（原作・裏那圭氏／graffiti design：晏童秀吉氏）が、2026年に舞台化される。5月22日〜31日に東京・品川プリンスホテル ステラボール、6月5日〜7日に京都・ロームシアター京都 サウスホールにて上演。発表にあわせ、キービジュアルとPVが公開され、主人公・ルド役を今牧輝琉らキャスト12人と、舞台演出を植木豪が手掛けることが解禁された。
本作は、犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクションで、『週刊少年マガジン』（講談社）にて22年2月から連載を開始した作品。ボンズフィルムが手掛けるテレビアニメ『ガチアクタ』は、25年7月より2クール連続で放送・配信され、2期の制作も発表された。
キービジュアルには、主人公・ルド（今牧）を中心に、掃除屋のエンジン（立花裕大）、ザンカ（福澤侑）、リヨウ（星波）、コルバス（磯野大）、セミュ（青野紗穂）、タムジー（里中将道）、デルモン（新井 將）、グリス（寺山武志）と、砂漠の禁域“ペンタ”に暮らす少女・アモ（相馬結衣）、キャンバスタウンのまじない屋・レムリン（七瀬恋彩）、そして荒らし屋のジャバー（田中涼星）の姿が。奈落での出会いやバトルに期待が高まるビジュアルになっている。
PVには、誰もが恐れる「奈落」へと落とされたルドが、ゴミから生まれた怪物“斑獣（はんじゅう）”と、覚悟を決め戦う姿が映し出されている。エンジンとの運命的な出会いも。
【キャスト＆演出コメント】
■ルド役：今牧輝琉
代表作品：ミュージカル「テニスの王子様」シリーズ（越前リョーマ 役）、ミュージカル「NO.6」（紫苑 役）
ルドは最初ツンケンしていて悪い子っぽく見えがちだけど、信念がしっかりあって曲がったことが嫌いな子ですごく尊敬できるなって思います。自分の思いを表に出せるってすごいことです。不器用ながらも、いろんな人と出会って成長していく彼を、演じることができるのはとても光栄です！舞台上でルドの魅力を精一杯体現したいと思います！よろしくお願いします！
■エンジン役：立花裕大
代表作品：ミュージカル『刀剣乱舞』 豊前江 役、舞台「呪術廻戦」-懐玉・玉折- 七海建人 役
エンジン役を演じさせていただきます立花裕大です。原作を読ませていただいた時に思ったのが、センス抜群でとにかくかっこいい！ダークで荒廃した世界観にポップカルチャーがバッチリハマっていてずっとクール！エンジンのような兄貴、かっこいいですよね…！頑張ります！
■ザンカ役：福澤 侑
代表作品：「進撃の巨人」-the Musical- ジャン・キルシュタイン 役、ミュージカル『刀剣乱舞』〜坂龍飛騰〜 笹貫役
原作も読ませていただいていた『ガチアクタ』に出演者として参加できること、とても光栄で今からワクワクしています。誰よりも努力を重ねるザンカのような「超凡人」になれるように、しっかりと全力で稽古に挑みたいと思います。また、最高の出演者とスタッフ陣なので、カンパニー一丸となってかっこいい舞台『ガチアクタ』が作れるように頑張ります。
■リヨウ役：星波
代表作品：「進撃の巨人」-the Musical- サシャ・ブラウス 役、『鋼の錬金術師』-それぞれの戦場- ランファン 役
『ガチアクタ』舞台化！天界と下界、人器、斑獣等、ガチアクタの世界をどのように表現していくかとても楽しみです！掃除屋のみんなと、心の余裕を大事にリヨウとして精一杯務めさせていただきます！
■コルバス役：磯野大
代表作品：舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥かへ 大典太光世 役、ミュージカル「東京リベンジャーズ」#2 Bloody Halloween 半間修二 役
掃除屋のボス コルバスを演じさせていただきます。コルバスさんよ〜。まだ謎が多すぎてコメントが難しいよ〜(笑)。本番まで、じっくり、たっぷり、紐解いていきたいと思います。
■セミュ役：青野紗穂
代表作品：RENT - Mimi役、ダンス・オブ・ヴァンパイア - マグダ 役
この度『ガチアクタ』にてセミュ役を務めさせていただきます。謎多き彼女の魅力を丁寧に紡ぎ、誠心誠意演じてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
■タムジー役：里中将道
代表作品：『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』-Rule the Stage- 躑躅森 盧笙 役、舞台「サイボーグ009」 004 アルベルト・ハインリヒ 役
舞台『ガチアクタ』にタムジー役で出演させていただく事になりました。里中将道です。今、大人気の漫画、アニメでも放送されてる作品に出演出来ることをすごくうれしく思います。僕自身もこの作品を知った時から絵のタッチやキャラクター、世界観が凄くカッコよくて魅力を感じていました。そんな中でタムジーという作品の中でもミステリアスで、目を引く魅力的なキャラクターを演じられることをうれしく思いますし、タムジーを舞台でよりどう魅力的にカッコよく届けることができるか研究しながらこの作品に臨みたいと思っています。そしてまた豪さんとご一緒できることに感謝でいっぱいです。精一杯努めたいと思います。よろしくお願いします。
■デルモン役：新井將
代表作品：舞台「弱虫ペダル」御堂筋翔 役、舞台「東京リベンジャーズ」柴 大寿 役
デルモンを演じます、新井 將です。大きな身体に、扱うは水の人器。そのスタイルは彼自身の『心』を映し出しているように取れました。熱く、豪快に！その実、繊細に。丁寧に。この作品にもそう臨めたらと思います。ぜひ、劇場に足をお運びください。
■グリス役：寺山武志
代表作品：舞台「呪術廻戦」パンダ 役、舞台「ハイスクール！奇面組」冷越豪 役
仲間思いで兄貴分なグリス。彼のような素敵なキャラクターを演じられるご縁に感謝です。「2.5次元界の優しさと安心感のオアシス」と自称してきた甲斐がありました。
■アモ役：相馬結衣
代表作品："Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Live セーラームーン／月野うさぎ 役、舞台「アサルトリリィ」-眞説（※説＝旧字体）・御台場迎撃戦- 天野天葉 役
『ガチアクタ』を読んだときにアモが大好きになり、「絶対に演じたい」と思っていました。実際に演じさせていただけると決まった瞬間は、本当にうれしかったです。責任を持って大切に演じます。よろしくお願いします。
■レムリン役：七瀬恋彩
代表作品：ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』 タイガー・リリー 役、舞台「SaGa THE STAGE〜再生の絆〜」ジョセフィン・リン・ウッド 役
レムリン役を演じさせていただきます、七瀬恋彩です。楽しさと自由の町で思いきり表現できる時間が楽しみです。いたずら好きで自由奔放なレムリンを、自由奔放に演じさせていただきます。よろしくお願いします。
■ジャバー役：田中涼星
代表作品：ミュージカル『刀剣乱舞』 御手杵 役、『カリスマ de ステージ』天堂天彦 役
ジャバー・ウォンガーを演じます田中涼星です。ジャバーを一目見た時めちゃくちゃぶっ飛んでいるなという印象でした（笑）。好戦的で闘いに興奮する様子をみて、舞台上でもぶっ飛べるように尽力いたします。
■演出：植木豪
『ガチアクタ』と最初に出会ったときにそのDOPEさとPUNKな世界観にずっと目を見開いたまま突き進んで読んでしまいました。様々な作品が漫画やアニメで生み出される中で未だ見たことのないスタイルの描き方や情景に心ときめきました。目の描き方や独特な表現のバトル、街中のグラフィティーアートのリアルさ、生き生きとして少し心に何かを持つキャラクター、、、心引き込まれた世界を舞台ならではの表現で『ガチアクタ』の世界に飛び込んでいただけるように尽力させていただきます。
