¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¡×ºå¿À¤ËÉü³è¤¹¤ë¡È98¡É¤Ë¸×ÅÞ¶½Ê³¡¡Ê¿ÆüÍ¼Êý¤ËÆÏ¤¤¤¿È¯É½¤¬¡Ö¥¢¥Ä¤¤¤Ê¡×
ºå¿À¤¬¥É¥ê¥¹¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½
¡¡»ÄÎ±¤ÎÊó¤»¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡ÈÉü³è¡É¤Ë¸×ÅÞ¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Ï19Æü¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹Åê¼ê¤ÈÍèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ïº£µ¨¤Î¡Ö85¡×¤«¤é¡Ö98¡×¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤¦½õ¤Ã¿Í¤Ë¡ÖºÇ½é¤Î98¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö98¤Î¥É¥ê¥¹¤ÏÇ®¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ëºå¿À¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥É¥ê¥¹¤Ï¡¢20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡2ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£37ºÐ¤È¤Ê¤ê±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤¿Åêµå¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¿ï°ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Íèµ¨¤¬ÄÌ»»6¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥É¥ê¥¹¤Ï¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Íèµ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Á°²ó¤Îºå¿ÀºßÀÒ»þ¡¢2016Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö98¡×¤òºÆ¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥ê¥¹»ÄÎ±¤È¤È¤â¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÊó¤»¤Ë¸×ÅÞ¤¬Â³¡¹È¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö98ÈÖ¤ËÉü³è¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥É¥ê¥¹¤Ï98ÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¡ÖÇØÈÖ¹æÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁ´À¹´ü¥Ñ¥ï¡¼¼è¤êÌá¤»¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥É¥ê¥¹¿À¤À¤ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢38ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤âºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¥¹¤Ï2016Ç¯¤Ëºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Î2017Ç¯¤Ï63»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡4ÇÔ37¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.71¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2018Ç¯¤â32¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤Éºå¿À¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£2019Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ëºå¿À¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë