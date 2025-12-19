TWICE（トゥワイス）の日本公式SNSに、グループ内のユニット・MISAMO（ミサモ）が2月4日にリリースする日本1st ALBUM『PLAY』のジャケット撮影のオフショットが公開。目を見張る美しさでファンを魅了している。

【写真】「ブラック×ホワイト」衣装で美しさを放つMISAMO 【動画】３つのコーディネートを着こなしカメラにハートするミナ、サナ、モモ（3本）／MISAMO『PLAY』通常盤ジャケットUNBOXING VIDEO

■MISAMOが「ブラック×ホワイト」衣装で大人の“美”を表現

今回投稿されたのは、アルバムの“通常盤”ジャケットのオフショット。1枚目に登場したMINA（ミナ）は、ブラック×ホワイトのストライプが映えるセットアップ姿で登場。ボリュームのあるパフスリーブと引き締まったウエストラインが、エレガントでモードな印象を与えている。腰に手を添えたポーズと凛とした眼差しが、洗練された美しさを際立たせている。

続いてSANA（サナ）は、黒のシースルーの胸元に細かいブラック×ホワイトの柄のコルセット、ドット柄のシースルーグローブを合わせたシックな装い。赤いテーブルに肘をつくクラシカルなポーズが、落ち着いた色気と気品を引き立てている。正面を見据える表情からは、大人の余裕が感じられる。

特にファンの注目を集めたのは、3枚目のMOMO（モモ）の艶やかな黒髪の姫カットだ。ジャケット写真では後ろ髪が大胆に上がっていたため、今回のオフショットでその髪型の全容が明らかになった。白黒のボーダーのミニニットワンピースにフリルレースを重ねた装いは、胸元のクロスモチーフと深みのある赤のリップにアイメイクがダークでミステリアスなムードを添えている。

それぞれ「ブラック×ホワイト」をテーマにしながら、一人ひとりの個性を引き出すスタイリングになっている。

SNSでは、「姫カットモモりんかわいい！！」「ミナちゃんの腰に手を当てるポーズ最高」「サナちゃん可愛すぎて滅」「3人ともお美しい…」「ビジュえぐい」「MISAMOのビジュアルが良すぎる」「オフショットの概念とは！？」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■ミナ、サナ、モモが圧倒的ビジュアルが迫ってくる動画も

なお、ビジューがあしらわれた女神のようなホワイトドレス、白ブラウスに黒ジャケットのハンサムコーデ、そして上記のブラック×ホワイトコーデの3種類のアルバムビジュアルを纏ったメンバーがそれぞれがカメラに歩み寄り、顔ハートを作っていくショート動画も公開されている。

■動画：MISAMO『PLAY』通常盤ジャケットUNBOXING VIDEO