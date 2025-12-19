ジェフ・パッサン記者らが報じた

11月にDeNAから自由契約となっていたタイラー・オースティン内野手がカブスとメジャー契約を結んだと、米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が18日（日本時間19日）に報じた。2019年以来7年ぶりのメジャー復帰となる。

2016年にはアーロン・ジャッジ外野手と同じ日にメジャーデビューし、ともに1号を放つなど将来の大砲として注目を集めていた逸材。その後はツインズなどでプレーし、2019年オフにDeNAに入団した。

DeNAでは故障も多かったが、2021年には107試合で28本塁打＆OPS1.006、2024年には打率う.316で自身初タイトルとなる首位打者を獲得するなど、チームを支えてきた。しかし、今季は再び故障に苦しみ、オールスターゲームの出場も辞退。65試合で11本塁打28打点、打率.269に終わり、11月に自由契約となっていた。

パッサン記者によると、オースティンは単年でのメジャー契約という。また、「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者は、年俸125万ドル（約1億9500万円）に出来高だと報じている。（Full-Count編集部）