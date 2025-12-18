全種類コンプしたい！有名ブランドコラボなのにたった100円？！高クオリティコスメ

韓国のダイソーでは、コスメブランドの製品が買えると度々話題になっていますが、なんと今日本でも、あの有名スキンケアブランド「VT COSMETICS」とのコラボ商品が購入できちゃいます！今回ピックアップするのは、エイジングケアにもってこいなペプチドが配合されたシートマスクです。要チェックですよ♪

商品情報

商品名：VTエッセンシャルマスクPE【シートマスク】

価格：￥110（税込）

内容量：20g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480782423

あのスキンケアブランドとコラボレーション！今ダイソーで本格コスメが買えちゃいます

韓国のダイソーでは、コスメブランドの化粧品が販売されていることで度々話題になっていますよね。日本でも売ってほしい…と販売を望む声が大きくなっていた今日この頃。とうとう日本のダイソーでも、韓国発の有名スキンケアブランド「VT COSMETICS」とのコラボ商品が登場しました！商品のラインナップは、VT S100 リードルセラム、VT エッセンシャルマスク、VT リードルS トライアル3ステップキット、VT リードルS クリームの4アイテム。また、全12種類の成分が展開されているアイテムもあり、計37種類から今の肌悩みに合わせた商品が選べるというわけです！

今回ピックアップするのは、『VTエッセンシャルマスクPE【シートマスク】』という商品。エイジングケアに効果あると言われている、ペプチドが配合されています。早速開封していきましょう！

自分にぴったりの商品が見つかる！ダイソーの『VTエッセンシャルマスクPE【シートマスク】』

シートマスクを取り出してみると、たっぷりの美容液が染み込んでいる様子。美容液にしっかりととろみがあり、保湿力も申し分ないと感じました。

シート自体はやわらかく、顔にピタッと密着するのが◎こういったプチプラのフェイスマスクって、ピリピリ染みてくることが多かった筆者ですが…こちらは刺激を感じなかったのでビックリ。これはハマっちゃいそうです♡

今回はダイソーの『VTエッセンシャルマスクPE【シートマスク】』をご紹介しました。

お手頃価格で様々な成分が試せるVTDAISOライン。SNSで話題になるのも納得の使い心地で、全種類コンプリートしたくなります！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。