選手権を沸かせるのは誰だ？ 川崎内定ドリブラーや連覇狙う“前育”の司令塔など、今大会の注目プレーヤーを一挙紹介！〜MF編
第104回全国高校サッカー選手権が、いよいよ12月28日に開幕する。
ここでは大会開幕に先駆け、高校サッカーダイジェストが厳選した今大会の注目プレーヤーを紹介。プロ内定や世代別代表選手、チームのエースなど、将来が楽しみな有望株たちは一年の集大成となるビッグトーナメントでどんなプレーを見せてくれるか。第２回はMF編だ。
――◆――◆――
【高校サッカーダイジェスト厳選／選手権注目タレント】
Part.２ MF編
島谷義進
流経大柏（千葉）／３年／水戸加入内定
水戸内定のボランチは「絶対に勝てる」と豪語する対人の強さと両足での強烈なキックが売り。準優勝した昨季の選手権では出場時間こそ少なかったが、全試合でベンチ入り。「日本一への想いは人一倍強い」と意気込む。
長 璃喜
昌平（埼玉）／３年／川崎加入内定、U-18日本代表
緩急をつけたドリブルが持ち味で、一度ボールを持ったら相手はファウルなしでは止められない。突破力だけでなく得点力も強みで、県予選決勝ではハーフウェーライン手前、50メートルの独走から圧巻の決勝点を叩き込んだ。
鈴木悠生
東海学園（愛知）／３年
小中学生時代に掛け持ちしたフットサルで身に付けたテクニックが光る司令塔。ボランチの位置から試合を組み立て、機を見ては得点に繋がるスルーパスを披露する。ノーシードから選手権出場を掴む原動力となった。
川合亜門
浜松開誠館（静岡）／３年
左足の妙技を駆使した、センスを感じさせるドリブルとボールキープは一見の価値あり。附属中学の頃から期待されながら、定位置を失う時期もあったが、主将を務める今季は守備強度が増し、大黒柱として輝きを放つ。
福島和毅
神村学園（鹿児島）／３年／福岡加入内定、U-18日本代表
福岡内定の司令塔が憧れるのはアンドレス・イニエスタ。確かな技術力を活かして滑らかに持ち運び、判断良く味方にパスを繋ぐ動きはスペインの英雄を彷彿させる。守備強度も向上し、ピッチでの存在感は増している。
万代大和
岡山学芸館（岡山）／３年
技術とスピードを兼備し、学芸館のメッシの異名を取る左利きのドリブラー。大きな期待を受けて入学しながらもメンタルの不安定さを理由に昨季までは途中出場が多かったが、今季はエースとしての存在感を発揮する。
河野歩夢
大分鶴崎（大分）／３年
長身と高い技術力を備えたプレーメーカー。懐の深さと足の長さを活かしたボールキープが持ち味で、自在に時間と好機を作り出す。プレーに手応えを感じながらも初戦敗退に終わった昨季選手権の雪辱を果たせるか。
柴野快仁
前橋育英（群馬）／３年／今治加入内定
得意とするのは相手の逆を突くプレー。３列目からの持ち運びと巧みなボールキープで試合の流れを作る。昨季も選手権優勝に貢献したが「もう一度頂点に立ちたい。日本一の余韻に浸っていない」と貪欲に連覇を狙う。
水田凜太朗
九州文化学園（長崎）／２年
確かなボールスキルを感じさせるドリブル突破だけでなく、高精度のプレースキックからもビッグチャンスを演出する。有光亮太監督が立ち上げたクラブで小学生の頃からプレーする“九文の申し子”と言える注目選手だ。
和食陽向
帝京長岡（新潟）／２年
２年生ながら帝京長岡のエースナンバー14を託された実力は本物。攻撃センスに優れ、シャープなターンから容易には止められないドリブルを披露する。相手を引き付けてから繰り出すスルーパスとシュートも脅威だ。
梅原良弥
神戸弘陵（兵庫）／３年
視野の広さと的確な判断力が売りのプレーメーカーは、この一年で守備力が大幅にアップし、年代屈指のMFへと成長した。相手との間合いや身体の入れ方など、細部にまで拘ったボールハントでピンチの芽を摘み取る。
安藤晃希
流経大柏（千葉）／３年／水戸加入内定
スピードを前面に押し出したドリブルの切れは大会指折り。準優勝を果たした昨季の選手権では交代の切り札として重宝されたが、10番を託された今季はエースとして決定的な仕事を随所で披露し、水戸内定を掴んだ。
山口豪太
昌平（埼玉）／３年／湘南加入内定、U-18日本代表
中学時代から注目を集める天才肌のレフティーは、華麗なボールコントロールと軽やかな身のこなしでDFを手玉に取る。カットインからのシュートとチャンスメイクに加え、内定先の湘南で献身的な守備も身に付けた。
湯月哲大
米子北（鳥取）／３年
ロールモデルは日本代表MF佐野海舟（マインツ）で、その米子北のレジェンドOBと同じく素早いセカンドボールの回収と粘り強いボールハントが特徴。堅守が代名詞のチームを、ボランチの位置から力強く引っ張る。
山内愛翔
新田（愛媛）／３年
一度そのプレーを目にすれば「彼は欠かせない」と栗林倫也コーチが太鼓判を押す理由が分かる。ポゼッションスタイルを志向する新田のキーマンで、チャンスメイクから得点、守備に至るまで、すべてを一手に担う。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】編集部が厳選！ 第104回高校サッカー選手権大会を熱くする注目MFをチェック！
