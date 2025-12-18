ふるさと納税だけじゃない…！「株主優待」も12月に注目！”充実の９銘柄”を一挙公開します！

年の瀬も押し迫った12月ですが、今月は優待銘柄も多く、個別株投資を始めるには良いチャンス。

前編『「焼肉キング」「丸源ラーメン」が超お得…！「株主優待」でゲットする“楽しい年の瀬”の過ごし方 』では、「マクドナルド」「焼肉キング」をはじめ外食系の楽しい優待を紹介しましたが、それだけではありません。

さらにお得な「12月権利」の優待銘柄を紹介していきます！

年に1回、12月だけ優待を出している銘柄も多いです。この機会を逃したら1年後となると、やはり取得しておきたいですね。

高配当銘柄でもあるヒューリック（東プ・3003）は、優待変更で今回から300株を2年以上の継続保有で3,000円のカタログギフトから2品選択となり、少しハードルが高くなりました。ですが、配当利回りが3％を超えており、年に2回の配当。増配も続いているので、配当を目的として、NISA口座で保有するのもお勧めです。グルメカタログの充実ぶりは凄いです。

こちらも先日優待変更を発表したヤマハ発動機（東プ・7272）。来年から1年以上の継続保有となるので、今年取得してそのまま保有するのが良いかと思います。100株ですと今までは3年以上でプラス1000ポイントでしたが、プラス2000ポイントに変更。100株優待が3年保有で3倍になるのはかなり良いのではないでしょうか。

眠れる獅子のライオン（東プ・4912）の優待も12月のみ。日々使うハミガキや洗剤の詰め合わせで、生活防衛にも役立ちます。毎回内容が違うので、箱を開けるのも楽しみな優待。配当利回りはあまり高くありませんが、増配が続いているので、長く保有していても安心です。

女性好みの優待を出しているポーラ・オルビスホールディングス（東プ・4927）の配当利回りもかなり高めとなっています。3年以上、5年以上で優待ポイントも増えます。ラインナップは各ブランドの商品等ですが、有効期限のない箱根のポーラ美術館の招待券もありますよ。

最近優待新設のIRも多いですが、この12月から優待を始める会社も多くあります。まだ誰も手に取っていない優待を初めてゲットするチャンスですよ。

新設優待もデジタルギフトが多くなっていますが、メンタルヘルステクノロジーズ(東グ・9218)の優待も200株以上でデジタルギフト10,000円分。それに加え自社グループのオンラインメンタル相談サービス利用チケットがいただけます。優待で心の病も直してしまいましょう。

アロンアルファの東亞合成（東プ・4045）も優待を新設。100株ですとアロンアルファとクオカード、300株以上ですとアロンアルファとカタログギフトがいただけます。自社製品の優待は廃止のリスクがあまりないので安心ですね。

デジタルギフトの優待を今年の8月に発表した、チェンジホールディングス（東プ・3962）。300株以上で7,500円。長期保有で金額が増えるのもうれしいです。配当利回りも2％を超えています。交換先に仮想通貨があるので、優待でいただいたデジタルギフトを再投資に回す事も出来ますよ。

ちょっと冒険をしたい人へ…

最後にちょっと危険な香りがする銘柄を２つ。覚悟の上で、投資は自己責任で。

「小僧寿し」や「とり鉄」などを運営しているKOZOホールディングス（東ス・9973）。株価が二桁前半と低空飛行を続けていますが、優待を出しています。今なら約3,000円の投資で500円の優待券がいただけますよ。

高額優待を発表したアジアクエスト（東グ・4261）は300株以上でデジタルギフト50,000円。高額デジタルギフト銘柄は今年、1度も優待を実施せず廃止したREVOLUTIONが思い出されますが、二の舞にならなければ良いのですけど。厳密には2025年12月期の優待ではありませんが、初優待が2026年6月で初回は半年以上の継続保有でいただけます。その後の権利は1年以上の継続保有で6月・12月の年に2回。優待額は年間10万円のデジタルギフトとなります。

ざっと見て来ました12月の株主優待銘柄。種類も多く、投資額も少ない銘柄もあるので、「ちょっとやってみようかな」と思っている方には良いチャンスだと思います。

優待が届く3月は、ちょうどお花見の季節でしょうか。届いた優待で春を満喫したいですね。

さらに連載記事『セブンイレブンが超お得…！“優待投資”の強い味方「最強の“７銘柄”」を一挙公開します！』でも、楽しい優待を紹介していますので参考にしてくださいね。

