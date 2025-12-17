牛丼チェーン店「すき家」は12月16日より、「サーモン丼」を販売している。

すき家「サーモン丼」

「サーモン丼」は、脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンの切り身を、国産米100%のごはんに盛り付けた一品。厚めにスライスしたサーモンの濃厚な旨みと、とろけるような食感を楽しむことができる。

すき家「白髪ねぎマヨサーモン丼」

また、山盛りにしたシャキシャキの白髪ねぎとクリーミーなマヨネーズが絶妙にマッチした「白髪ねぎマヨサーモン丼」と、たっぷりの青ねぎとコチュジャンだれのやみつきになる味わいが食欲をそそる「ねぎ玉サーモン丼」も登場する。

すき家「ねぎ玉サーモン丼」

「サーモン丼」の価格は並盛950円、ごはん大盛が1,000円、特盛が1,590円となっており、「白髪ねぎマヨサーモン丼」「ねぎ玉サーモン丼」はいずれのサイズも、「サーモン丼」にプラス210円。