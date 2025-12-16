にじさんじ・2021年に卒業したライバーが意味深な動き…界隈騒然 鈴原るるが4年半ぶりにX投稿
バーチャルライバーグループ「にじさんじ」で2021年6月30日に卒業した鈴原るるが16日、4年半ぶりにXを更新。23日午後10時から配信枠を予告した。
【Xより】「本当ですか??!!!!」鈴原るるが登場…にじさんじ公式Xが動画を公開
にじさんじはきょう、公式Xを更新。「このパレットに もっともっと、思い出を重ねよう」とつづり、これまでの鈴原の配信をまとめた動画を投稿。動画のラストには「12/23（火）22：00〜」の文字とともに「みんな〜、こんるる〜」という鈴原の声が響いた。
鈴原は同日、この投稿をリポストする異例の動き。続いて自身の配信枠を紹介し、「あと7日…」とつづった。この投稿にネットでは「天使が帰ってくるのか…!?」「夢...？夢じゃない？本当ですか??!!!!」「すげぇ…おかえりなさいこんるるー」など期待が高まり、一部騒然となっている。
鈴原は、女子大に通う大学2年生。やさしく落ち着いた声が特徴で、長時間のゲーム実況配信で人気を博した。2021年6月末に卒業。YouTubeチャンネルは残されており、現在の登録者数は約52万人。
