【マラソン（Marathon）】 2026年3月 発売予定 価格：39.99ドル/39.99ユーロ/34.99ポンド（予定）

Bungieは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用FPS「マラソン（Marathon）」を2026年3月に発売する。価格は39.99ドル/39.99ユーロ/34.99ポンドを予定。地域別の価格も今後発表される。

本作は、「Halo」と「Destiny」のクリエイターが贈るPvPvEサバイバル脱出型FPS。本作では、プレーヤーはバイオサイバネティックランナーとして、タウ・セティIVの失われたコロニーを探索し、敵対的な治安部隊、ライバルランナー、そして過酷な環境から生き延びながら、財産を築き上げていく。本作はクロスプレイとクロスセーブに完全対応する。

今回、本作のアップデート内容を発表。開発陣が語る動画「Vision of Marathon」が公開された。

【Vision of Marathon | Bungie ViDoc】

【アップデート主な内容】

・近接チャット

・ソロキュー

・装填数が制限されたルークの弾丸。使用中の弾丸を回収するために使用される。

・サバイバル体験、没入感、世界の危険性を強化

・視覚的な忠実度の向上とUIの更新

など

今後、季節ごとのコンテンツとロードマップの詳細も発表される。2026年1月にも公開される予定。

