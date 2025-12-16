親が2キロ程度の赤ちゃん犬→『小型犬だし、小さく育つかな』と思ったら…予想を遥かに超える『衝撃の成長』が30万再生「でかｗ」「先祖返り」
親犬が2～3キロの赤ちゃん犬、「小型犬だし、小さく育つかな」と思ったら…予想をはるかに超える「衝撃の成長」が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で30万5000回再生を突破し、「何キロある！？」「先祖返り」といったコメントが寄せられています。
【動画：親が2キロ程度の赤ちゃん犬→『小型犬だし、小さく育つかな』と思ったら…衝撃の成長】
小さな子犬時代
TikTokアカウント「honyakoron」に投稿されたのは、親犬が2～3キロだったポメラニアンの男の子「コロン」くんの成長の様子。コロンくんは、小さくてまるまるした子犬だったようです。
コロンくんのママの体重は2キロ、パパは3キロだったそうで、小さめのポメラニアンに育つのかなと思われていたのだそう。上目遣いでオスワリをする子犬時代のコロンくんは、片手でひょいと抱っこできそうな小ささだったんだとか。
予想外の大成長
小さかったコロンくんは、なんと体重13キロの立派すぎるポメラニアンに成長。ママの顎から腰あたりまでの体長になり、抱っこされているとそのサイズ感が際立ちます。
くつろいでいても、ソファの横幅から頭がはみ出てしまうコロンくん。生後半年で5キロほどの体重になっていたそうで、当時からポテンシャルが爆発していたよう…！
可愛さもビッグに
ソファに座っている飼い主さんにナデナデを求めて2本足で立ち上がると、飼い主さんと視線の高さが大体同じになってしまうコロンくん。大きくなっても可愛さはそのままに、今でもとっても甘えん坊さんのようです。
尻尾をフリフリして、ナデナデをエンジョイしている様子のコロンくん。予想をはるかに超える、衝撃の成長っぷりを見せてくれたコロンくんなのでした。
投稿には「何キロある！？」「先祖返りかな」「子犬の時点でなんか肉厚で可愛いｗ」「とっても美形」「メガラニアンｗ」「デカくて愛しいですよね」といったコメントが寄せられています。
コロンくんのほんわかした日常は、TikTokアカウント「honyakoron」でチェックすることができます。
写真・動画提供：TikTokアカウント「honyakoron」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。