親犬が2～3キロの赤ちゃん犬、「小型犬だし、小さく育つかな」と思ったら…予想をはるかに超える「衝撃の成長」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で30万5000回再生を突破し、「何キロある！？」「先祖返り」といったコメントが寄せられています。

【動画：親が2キロ程度の赤ちゃん犬→『小型犬だし、小さく育つかな』と思ったら…衝撃の成長】

小さな子犬時代

TikTokアカウント「honyakoron」に投稿されたのは、親犬が2～3キロだったポメラニアンの男の子「コロン」くんの成長の様子。コロンくんは、小さくてまるまるした子犬だったようです。

コロンくんのママの体重は2キロ、パパは3キロだったそうで、小さめのポメラニアンに育つのかなと思われていたのだそう。上目遣いでオスワリをする子犬時代のコロンくんは、片手でひょいと抱っこできそうな小ささだったんだとか。

予想外の大成長

小さかったコロンくんは、なんと体重13キロの立派すぎるポメラニアンに成長。ママの顎から腰あたりまでの体長になり、抱っこされているとそのサイズ感が際立ちます。

くつろいでいても、ソファの横幅から頭がはみ出てしまうコロンくん。生後半年で5キロほどの体重になっていたそうで、当時からポテンシャルが爆発していたよう…！

可愛さもビッグに

ソファに座っている飼い主さんにナデナデを求めて2本足で立ち上がると、飼い主さんと視線の高さが大体同じになってしまうコロンくん。大きくなっても可愛さはそのままに、今でもとっても甘えん坊さんのようです。

尻尾をフリフリして、ナデナデをエンジョイしている様子のコロンくん。予想をはるかに超える、衝撃の成長っぷりを見せてくれたコロンくんなのでした。

投稿には「何キロある！？」「先祖返りかな」「子犬の時点でなんか肉厚で可愛いｗ」「とっても美形」「メガラニアンｗ」「デカくて愛しいですよね」といったコメントが寄せられています。

コロンくんのほんわかした日常は、TikTokアカウント「honyakoron」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「honyakoron」さま

