第8話『終曲ハーツラビュル』先行カット＆本編映像解禁！『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」
ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。アニメーションの原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけ、ディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が大きな話題となっています。
この度、シーズン1最終話となる第8話『終曲ハーツラビュル』のあらすじと先行カット、本編映像が解禁されました！
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」第8話『終曲ハーツラビュル』先行カット＆本編映像
配信情報：ディズニープラスで独占配信中
シーズン1：「エピソード オブ ハーツラビュル」
原案・メインシナリオ・キャラクターデザイン：枢やな
第8話『終曲ハーツラビュル』のあらすじと先行カット、本編映像が解禁されました！
第8話『終曲ハーツラビュル』あらすじ
リドルの感情が限界を超え、魔力と共に暴走を始めた。
怒りと混乱に満ちたその力は、周囲の空間すら歪め、ハーツラビュル寮を恐怖で包み込む。
圧倒的な魔力の前に、寮生たちはなす術もなく立ち尽くし、誰もがその場から逃げ出したいという衝動に駆られていた。
異常事態を察知した学園長ディア・クロウリーは、すぐさま全校生徒に避難を呼びかける。
混乱が広がる中、エース、デュース、雄剣、そしてグリムの4人は、逃げるのではなく、リドルに立ち向かうことを選ぶ。
彼らの覚悟を目の当たりにしたトレイとケイトもまた後輩たちと共に、暴走するリドルを止めるために立ち上がる。
第8話『終曲ハーツラビュル』先行カット
解禁された先行カットでは、感情と魔力のコントロールを失い暴走してしまう“オーバーブロット”状態になってしまったリドルの圧倒的な迫力が描かれています。
混乱で張り詰めた空気の中、リドルに立ち向かう覚悟を決めた表情を浮かべるエース、デュース、トレイ、ケイト、雄剣とグリムの様子も。
第8話『終曲ハーツラビュル』本編クリップ映像
そして、最終回への期待がさらに高まるFinal PVが解禁！
「覚悟はいいかい？」と恐ろしさすら感じる表情を浮かべ、ハーツラビュル寮生たちの粛清に動こうとするリドル。
ハーツラビュル寮をまとめてきたリドルの厳しさの裏側には、幼少期の苦しい思い出が影響していたが、そんな苦しみを理解せず反発する寮生たちについに感情が爆発。
オーバーブロットしてしまったリドルに対し、「俺はアイツに、伝えなきゃいけないことがあるから」と、意を決したトレイの言葉を皮切りに、ケイト、エース、デュース、そして魔力を持たない雄剣が己の持つ力を最大限発揮し果敢に対峙。
誰にも止められないとすら感じる壮絶な戦いと、それぞれが抱く強い覚悟が伝わる最新映像となっています。
いよいよ最終回を迎える『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」。
オーバーブロットしたリドルとハーツラビュル寮生の運命はいかに──。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1 「エピソード オブ ハーツラビュル」作品概要
配信: ディズニープラスで独占配信中
【ストーリー】
ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション。
高校生の雄剣はある日、7つの寮を持つ名門魔法士養成学校・ナイトレイブンカレッジに迷い込む。
突然、異世界での生活が始まった雄剣は、学園で出会ったモンスターのグリムと共にハーツラビュル寮を訪れるが、そこでは“真紅の暴君”と恐れられる寮長リドルが＜ハートの女王＞のルールで寮生たちを支配していた。
なぜリドルは、ルールを徹底する暴君となったのか？
雄剣たちとの出会いをきっかけに、ルールに縛られた寮生たちの運命が動きだす。
【スタッフ】
総監督・シリーズ構成: 名取孝浩
監督: 片貝慎
メインライター: 加藤 陽一
キャラクターデザイン: 中野 花香・佐藤茜
サブキャラクターデザイン: つなきあき
色彩設計: 安部 なぎさ
美術監督: 松本 浩樹
3DCG ディレクター: 大矢 和也
撮影監督: サイトウタカオ
編集: 瀧川 三智
音響監督: 菅原 三穂
音楽: 尾澤 拓実
音楽制作: アニプレックス
オープニングテーマ: Night Ravens「Piece of my world」
エンディングテーマ: ハーツラビュル寮「Obedience」
アニメーション制作: ゆめ太カンパニー×グラフィニカ
【キャスト】
「リドル・ローズハート」: 花江 夏樹
「エース・トラッポラ」: 山下誠一郎
「デュース・スペード」: 小林 千晃
「トレイ・クローバー」: 鈴木 崚汰
「ケイト・ダイヤモンド」: 小林 竜之
「レオナ・キングスカラー」: 梅原裕一郎
「ジャック・ハウル」: 坂泰斗
「ラギー・ブッチ」: 市川蒼
「アズール・アーシェングロット」: 田丸篤志
「ジェイド・リーチ」: 駒田航
「フロイド・リーチ」: 岡本信彦
「カリム・アルアジーム」: 古田 一紀
「ジャミル・バイパー」: 二葉要
「ヴィル・シェーンハイト」: 相葉裕樹
「エペル・フェルミエ」: 土屋神葉
「ルーク・ハント」: 糸川耀士郎
「イデア・シュラウド」: 内山昂輝
「オルト・シュラウド」: 蒼井翔太
「マレウス・ドラコニア」: 加藤 和樹
「リリア・ヴァンルージュ」: 緑川光
「シルバー」: 島崎信長
「セベク・ジグボルト」: 石谷春貴
円満雄剣: 阿座上洋平
グリム: 杉山紀彰
ディア・クロウリー: 宮本充
デイヴィス・クルーウェル: 伊東健人
モーゼズ・トレイン: 小山力也
アシュトン・バルガス: 竹内良太
サム: 木村昴
闇の鏡: 堀内賢雄
チェーニャ: 濱健人
コミカライズをベースとした、シーズン1 「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信に加え、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の製作も決定。
まもなく始まるシーズン1を、ぜひお見逃しなく！
