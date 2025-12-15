松村沙友理、関東の“きつね”甘くないときある「知らんのかな？ きつねうどんのこと」
タレントの松村沙友理（33歳）が、12月13日に公開されたポッドキャスト番組「松村沙友理のごはんのはなし」（オールナイトニッポンPODCAST）で、関東のきつねうどんの“きつね”が甘くない時があり、「知らんのかな？ って思っちゃう。きつねうどんのこと」と語った。
松村沙友理が12月の「オールナイトニッポンPODCAST」に出演し、大阪出身なのでうどんが大好きで、好きなうどんはきつねうどんだが「なんか関東のきつねうどんってたまに（お揚げが）甘くないやつありません？ きつねが。あれ、なんかどうしたん？ って感じ。なんか絶対甘いやつがいいじゃないですか。あまーく煮てくれたらいいのに、知らんのかな？ って思っちゃう。きつねうどんのこと」と指摘する。
食べ方としては「きつねうどんのきつねは最後まで取っといちゃうかも。1番最後まで残す派ですね。最近はそのおうどん屋さんに結構その無料のトッピング置いてくださってる店が多いじゃないですか。天かすとかネギとかそういう無料のトッピングでおうどんいっぱい食べて、最後にそのきつねうどんのきつねの甘い味がすごい好きだから、お出汁にその味をあんま溶かせたくないから、ほんまはなんか別皿があったら別皿にきつね避けといて、うどんは素うどんで食べて最後にきつねだけで食べるのがすごい好き」と語った。
