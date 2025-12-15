日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。

スルガ銀「負の遺産」

スルガ銀行（加藤広亮社長）が負の遺産に苦しんでいる。2018年に発覚した「かぼちゃの馬車」事件を巡り、スルガ銀が岡野光喜元会長ら旧経営陣に賠償を求めた裁判。静岡地裁は10月末、岡野氏らに対して約13億円の支払いを命じる判決を言い渡した。合理的根拠がないシェアハウスローンの融資を停止する義務を怠ったと認定されたのだ。



同事件を巡っては、金融庁が業務改善命令を出し、スルガ銀は経営陣を刷新したが、「負の遺産」の処理はまだ先が見えない。

「シェアハウスについてはオーナーが物件を手放し、借入金を免除する代物弁済で一律和解したが、同様の不正があった投資用アパート・マンション向け融資では交渉が長引いている」（同行関係者）

目下、被害者弁護団が組織され、スルガ銀側に問題解決を迫っているのだ。金融庁は早期の和解を求めているが、「弁護団らと交渉中の物件は25年9月末時点で694件にのぼる。うち625件が弁護団と民事調停中だが、解決は1件に留まる」（同前）。

これに気を揉むのが15％を出資するクレディセゾン（林野宏会長）だ。家電大手ノジマに代わりスルガ銀の筆頭株主となったのは23年。決めたのはセゾンのドン・林野会長だ。相互に役員を出し合うなど、住宅ローンや不動産ファイナンスなどで連携を進める。

